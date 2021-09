Troca-troca de casais? Após rumores de que Jade Picon ficou com Neymar Jr., João Guilherme passa a curtir fotos de Bruna Marquezine nas redes sociais

07/09/2021 | 11:10



A madrugada desta terça-feira, dia 7, pegou fogo nas redes sociais! Tudo começou com um boato de que Jade Picon havia ficado com Neymar Jr. em uma festa. Depois disso, João Guilherme, ex-namorado de Jade, começou a fazer publicações suspeitas nas redes sociais, dando a entender que havia ficado chateado com o rumor.

Não vou dormir em posição fetal hoje. Eu juro que está tudo bem, família., escreveu o filho de Leonardo no Twitter.

Além disso, uma pessoa brincou com a história e postou O João Guilherme no Zap [gíria para WhatsApp, aplicativo de mensagens] da Jade Picon ontem, acompanhado de uma imagem que diz Me amava o c*****o.

Então, o cantor abriu uma caixinha de perguntas em seus Stories do Instagram e pediu para que os fãs indicassem o que eles gostariam de ver no celular de João. Foi quando um print de uma suposta conversa ente o ator e Jade fez a situação ficar ainda mais tensa.

Descobri quem você ficou. Obrigado, de nada. Você é meio doida da cabeça. Realmente não te conheço. Mas parabéns, foi um ótimo jeito de alimentar meu ego. Uma pena terminarmos assim, mesmo., teria dito João à ex.

O print foi apagado, mas já era tarde demais. Momentos depois, o filho de Leonardo decidiu deixar de seguir Neymar Jr. nas redes sociais e começar a curtir publicações de outra pessoa - Bruna Marquezine, ex-namorada do jogador de futebol!

Mas você pensa que acabou por aí? Que nada! Na manhã desta terça-feira, dia 7, Zé Felipe, irmão de João Guilherme, resolveu falar sobre o assunto em seus Stories do Instagram.

- Estão me fazendo perguntas aqui, esse telefone aqui não para! Eu só tenho uma coisa para falar pra vocês: a culpa é da CBF! Menino Ney veio desenvolver um belíssimo trabalho, a CBF derrubou a data dele e ele foi para um evento., declarou, referindo-se ao jogo entre Brasil e Argentina do último domingo, dia 5, que foi cancelado.

Apesar de todo esse bafafá, há uma segunda versão da história. Segundo informações do jornal Extra, Neymar Jr. e Bruna Biancardi seguem em um relacionamento sério, e o craque até levou a influencer para assistir ao jogo suspenso das Eliminatórias da Copa do Mundo. Será que o envolvimento com Jade Picon realmente não passa de um rumor?