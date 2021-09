Zagueiro Marquinhos é desconvocado e desfalca seleção brasileira diante do Peru

07/09/2021 | 10:16



O técnico Tite não terá Marquinhos diante do Peru, quinta-feira, em Recife, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O zagueiro estava suspenso no jogo paralisado contra a Argentina e a CBF vai evitar correr riscos na Arena Pernambuco.

Os dirigentes do Brasil entraram em contato com a Conmebol para ter ciência se poderiam usar o defensor. Na cabeça da entidade, Marquinhos teria cumprido a suspensão diante dos argentinos, já que a partida começou e foi suspensa com cinco minutos na Neo Química Arena. Mas, como o jogo será julgado pela Fifa, Marquinhos acabou cortado, pois estaria impossibilitado de atuar.

Léo Ortiz, convocado para a vaga do atleta do Paris Saint-Germain justamente para o clássico com os argentinos, permanece no grupo. Tite ainda conta com Éder Militão, Miranda e Lucas Veríssimo entre os convocados.

Escalados nos minutos iniciais contra os argentinos, Éder Militão e Lucas Veríssimo devem, enfim, fazer um jogo para valer juntos na seleção brasileira. Tite queria observar como se comportariam lado a lado sem seu titular absoluto e deve repetir a aposta.

Mesmo com a suspensão do jogo contra a Argentina, o Brasil segue liderando com folga as Eliminatórias, com 21 pontos somados e 100% de aproveitamento. A vantagem é de seis pontos, curiosamente sobre os argentinos, que somam 15.

O Equador aparece em terceiro, com 13 e oito partidas, seguido pelo Uruguai com 12 e a Colômbia, com 10. Os peruanos, próximos rivais, estão com oito e sonhando em encostar no grupo de classificação à Copa. Para isso, teriam de quebrar a invencibilidade brasileira na Arena Pernambuco.