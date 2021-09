Nelson Piquet vira 'motorista' do Rolls-Royce presidencial com Bolsonaro

07/09/2021 | 10:00



Tricampeão de Fórmula 1 na década de 1980, o ex-piloto Nelson Piquet conduziu o Rolls-Royce presidencial na chegada do presidente Jair Bolsonaro à cerimônia do hasteamento da Bandeira Nacional na manhã desta terça-feira, 7 de setembro. O presidente chegou para o evento em carro aberto, acompanhado da primeira-dama, Michelle, e de algumas crianças.

O veículo conduzido por Piquet é o Rolls-Royce Silver Wraith de 1952 mantido pelo Ministério da Defesa.

O carismático carro presidencial é usado em ocasiões especiais, como posse de presidentes ou desfiles abertos.

Ele também levou todos os presidentes para a posse desde Getúlio Vargas, que ordenou a compra do carro.

O modelo chegou ao Brasil em 1953 zero quilômetro, junto com outros três Wraith.

O compromisso no Alvorada é o primeiro do dia do presidente, que pretende participar de atos com caráter antidemocráticos em Brasília e em São Paulo.

Manifestantes têm como bandeiras o fechamento do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, e a "tomada do poder" por Bolsonaro.