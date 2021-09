Bolsonaro acompanha hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada

07/09/2021 | 09:25



O presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhou a solenidade de hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada, na manhã desta terça-feira, 7. A cerimônia é realizada tradicionalmente nesta data, mas neste ano ocorre no dia em que o chefe do Planalto convocou manifestações a favor do próprio governo e com ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro acompanha o evento ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e de aliados.

Durante parte da cerimônia, ele ficou ao lado do vice-presidente Hamilton Mourão, com quem teve conflitos na relação política nos últimos dias.

Ao descer do carro, o presidente acenou a apoiadores que acompanham a cerimônia.

Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada e embarcou no Rolls-Royce presidencial, percorrendo o trajeto até a Praça das Bandeiras com crianças. Nem ele nem as crianças, no entanto, usavam máscaras.

Entre os ministros, a maioria estava sem a proteção facial, apesar da pandemia de covid-19.

Os ministros Marcelo Queiroga (Saúde), Paulo Guedes (Economia), Flávia Arruda (Secretaria de Governo) e Tereza Cristina (Agricultura) usavam a proteção.