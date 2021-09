Mercedes oficializa George Russell como novo companheiro de Lewis Hamilton

07/09/2021 | 08:42



Um dia após a Alfa Romeo anunciar a contratação do finlandês Valtteri Bottas, a Mercedes oficializou acordo com George Russell como novo companheiro de Lewis Hamilton. O jovem da Williams formará dupla de ingleses na nova escuderia a partir de 2022 após se destacar nas pistas.

Mesmo não dando muita sorte nas corridas, Russell vinha chamando a atenção das equipes de ponta pelo excelente trabalho realizado com o instável carro da Williams. Há uma semana, fez o segundo tempo no grid para o GP da Bélgica, por exemplo, e por causa da forte chuva no dia da corrida, acabou no primeiro pódio da carreira após prova de somente quatro voltas.

Na nova equipe, terá chances reais de brigar por pódios e vitórias, o que o deixou extremamente feliz. "É um dia especial para mim pessoal e profissionalmente, mas também um dia de emoções confusas", afirmou. Estou entusiasmado e honrado por me juntar à Mercedes no próximo ano, o que é um grande passo na minha carreira, mas também significa que vou dizer adeus aos meus companheiros de equipe e amigos da Williams. Foi uma honra trabalhar ao lado de todos os membros da equipe e uma honra representar o nome Williams na F1."

Serão mais nove corridas até o fim da atual temporada, antes de Russell assumir como segundo piloto da Mercedes. Ele promete concentração e dedicação para buscar mais alguns preciosos pontos à equipe e, daí sim, focar somente no novo time. Não esconde, contudo, estar nos céus.

"Olhando para a próxima temporada, eu estaria mentindo se dissesse que não estou absolutamente zonzo. É uma grande oportunidade que quero agarrar com as duas mãos. Mas não tenho ilusões quanto à escala do desafio, vai ser uma curva de aprendizado íngreme", garantiu, antes de elogiar o finlandês Bottas, dono de excelente serviço prestado na Mercedes.

"Valtteri estabeleceu um padrão elevado, consistentemente entregando semana após semana, marcando vitórias, pole position e ajudando a ganhar vários títulos de campeonatos. Meu objetivo deve ser recompensar a confiança que Toto (Wolff, chefe da Mercedes), a equipe e a diretoria depositaram em mim, garantindo que eu desempenhe minha parte na continuidade desse sucesso. E quero deixar meus novos companheiros de equipe orgulhosos", prometeu.

"Claro, um desses novos companheiros de equipe é, na minha opinião, o maior piloto de todos os tempos. Eu admiro Lewis desde que eu estava no kart e a oportunidade de aprender com alguém que se tornou um modelo dentro e fora da pista só pode me beneficiar como piloto, profissional e ser humano", acredita.

Toto Wolff mostrou confiança no novo piloto da Mercedes. "Estamos muito felizes em confirmar que George terá a oportunidade de dar o próximo passo em sua carreira e ingressar na Mercedes", disse. "Ele foi um vencedor em todas as categorias de corrida e as últimas três temporadas com a Williams nos deram uma amostra do que o futuro pode reservar para ele na F1."

Aproveitou para elogiar e fazer uma breve homenagem a Bottas, que foi para a Alfa Romeo. "Valtteri fez um trabalho fantástico nas últimas cinco temporadas e deu uma contribuição essencial para o nosso sucesso e crescimento", discursou. "Junto com Lewis, ele construiu uma parceria de referência entre dois companheiros de equipe no esporte, e isso tem sido uma arma valiosa em nossas batalhas pelo campeonato, que nos impulsionou a alcançar um sucesso sem precedentes."