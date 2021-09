Motoristas encontram movimento tranquilo nas rodovias do SAI

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



07/09/2021 | 08:08



De acordo com a última atualização da Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), na manhã desta terça-feira (7), o tráfego flui normalmente nas rodovias de todo o sistema, tanto em direção ao Litoral quanto no sentido São Paulo.

O tempo está encoberto e com neblina no topo da serra, onde a visibilidade é parcial. Por causa disso, a Interligação está bloqueada no Planalto, sentido São Paulo.

No momento, o SAI está em Operação Normal 5X5. A descida é feita pela pista sul da Rodovia Anchieta e pista sul da Rodovia do Imigrantes. A subida é realizada pela pista norte das duas rodovias.

Feriado Independência

Desde às 0h de sexta-feira (3), quando se iniciou a contagem, mais de 321,5 mil veículos desceram a Serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de 224 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 506 veículos e subiram mais de 976 mil veículos.