4 destinos históricos para celebrar o feriado da Independência

Redação

Do Rota de Férias



07/09/2021 | 06:56



O feriado da Independência, em 7 de setembro, celebra o dia do famoso Grito do Ipiranga, quando Dom Pedro declarou o Brasil independente de Portugal. Para celebrar a data, vale a pena explorar os destinos históricos do País. A Assist Card listou quatro deles. Confira.

Destinos históricos para celebrar o feriado da Independência

Porto Seguro

Porto Seguro, na Bahia, é o ponto inicial da colonização portuguesa no Brasil. A cidade é ideal para quem busca a combinação de areia e mar e adora a vida noturna agitada. É um dos principais destinos turísticos do País e preserva parte da história da chegada de Pedro Álvares Cabral e companhia, assim como o legado indígena. Aproveite o feriado da Independência para visitar a Reserva Pataxó da Jaqueira.

Ouro Preto

A descoberta de ouro em Minas Gerais fez a região se desenvolver durante o período colonial. A partir daí também surgiram grandes desavenças com Portugal pelo pagamento dos impostos, que, aliados a outros fatores e ideais da época, culminaram na Inconfidência Mineira. Ouro Preto, antiga Vila Rica, é uma das principais cidades desse período, e ainda hoje mantém viva essa lembrança da história brasileira.

Rio de Janeiro

A Cidade Maravilhosa também é dona de uma vasta história colonial. Foi capital do império português, quando a coroa fugiu da Europa, ameaçada por Napoleão, e também foi a primeira capital do Brasil. Uma vez no Rio de Janeiro, vale a pena passear pelo Palácio de São Cristóvão, hoje Museu Nacional, que, mesmo em reforma por causa do incêndio, pode ser apreciado pela arquitetura. Vale a pena incluir também no roteiro do feriado da Independência a Praça Tiradentes, onde o mártir da Inconfidência Mineira foi enforcado.

São Paulo

A Independência do Brasil foi proclamada às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo. Para conhecer mais dessa história, é possível passear pelo Parque da Independência, que abriga o Museu do Ipiranga, em reforma no momento, e o Monumento à Independência, que guarda a cripta de Dom Pedro I, Imperatriz Leopoldina e Amélia de Leuchtenberg. Durante o feriado da Independência, aproveite também para conhecer a Trilha da Nascente, no Jardim Botânico. O passeio permeia uma região de Mata Atlântica e a nascente do Rio Ipiranga.