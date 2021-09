Pyong e Any estão na final da temporada; saiba tudo o que rolou na Ilha Record

07/09/2021 | 01:10



Foram muitas emoções na Ilha Record! No episódio que foi ao ar nesta segunda-feira, dia 06, os exploradores participaram de um jogo de perguntas e respostas, sobre o Brasil, que valia um carrinho de compras em uma loja do setor varejista - Pyong, que acertou todas as questões, faturou 30 mil reais em produtos. Cada um dos outros participantes, por sua vez, ganharam um voucher de 5 mil reais.

E não para por aí! A última prova da temporada, que foi feita individualmente, foi competida por Valesca, Pyong, Dinei, Any e Laura - a competição decidiu quem seria os dois finalistas da Ilha Record. Eles precisavam ficar equilibrados, em alto mar, em uma plataforma - Any e Lee conquistaram as suas vagas na grande final e vão concorrer ao prêmio de 500 mil reais. Os perdedores, que foram para a Caverna do Exílio, ainda puderam dar os seus mapas para quem quisessem e, então, a influenciadora ficou com 18 mapas e o ilusionista com 17.