Santo André decide vaga na terceira fase em casa

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



07/09/2021 | 00:01



O Santo André decidirá em casa sua passagem para a terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Classificado na segunda posição do Grupo A-7, tem vantagem com relação ao adversário, o Esportivo-RS, que foi terceiro do A-8. Assim, o primeiro encontro será neste sábado, às 16h, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, enquanto a volta será provavelmente no dia 18, às 15h, no Estádio do Inamar, em Diadema.

“O mata-mata é outro campeonato. São jogos que tem de estar no mais alto nível de concentração para minimizar os erros e potencializar o que tem de melhor. A equipe criou maturidade durante a primeira fase e agora é hora de colocarmos em prática, passar confiança para os jogadores e fazer nosso jogo, que foi o que nos trouxe até aqui”, disse o técnico Wilson Júnior. “Estamos estudando o Esportivo para ver a melhor maneira de enfrentá-los. Sabemos que é equipe competitiva”, complementou o treinador ramalhino.