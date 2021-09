Carro da vacina em Mauá imuniza 75 pessoas contra Covid no primeiro dia

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



07/09/2021 | 05:16



No primeiro dia em que saiu às ruas de Mauá, ontem, equipe que comanda o carro da vacina imunizou 75 pessoas. Iniciativa pioneira no Grande ABC, o veículo roda pelo município para vacinar aqueles que ainda não receberam o fármaco contra a Covid-19, seja na primeira ou na segunda doses. Ontem, por exemplo, o carro esteve em três bairros da cidade: Jardim Zaíra 4, Jardim Zaíra 6 e Jardim Paranavaí.

O Diário acompanhou a atuação da equipe de vacinação durante uma hora enquanto eles estacionaram na Avenida Presidente Castelo Branco, no Jardim Zaíra 4, para realizar a vacinação nos moradores daquela região. Além de avisar os munícipes por meio de carro de som, as profissionais de saúde que formam o grupo também abordam os munícipes para questionar se já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid ou se estão interessados em se imunizar completamente com a segunda dose. Somente na via e em 40 minutos, 24 pessoas buscaram o posto móvel para receber fração do imunizante.

Para se vacinar é necessário apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência. Os dados dos moradores são checados no sistema para se certificar que o munícipe ainda não tenha sido imunizado ou esteja no prazo correto para a segunda dose.

Uma das pessoas que buscaram o carro da vacina foi a dona de casa Thayná Sousa Rodrigues, 24 anos. A jovem foi até o automóvel após ficar sabendo que ele estava estacionado perto de sua casa e acabou recebendo a primeira dose contra o novo coronavírus.

“Ainda não tinha tomado a vacina porque os postos sempre estavam cheios e com fila. Mas, assim que fiquei sabendo do carro da vacina aqui perto de casa, vim me vacinar. A iniciativa é muito boa e espero que continue”, declarou Thayná logo após ser protegida.

A busca pelo imunizante no carro da vacina foi grande mesmo com o frio e com a fina chuva de ontem. Muitas pessoas perguntavam para a equipe de profissionais da saúde se podiam receber a segunda dose e que avisariam vizinhos e familiares para comparecer ao local onde o veículo estava estacionado. O Diário apurou que a Prefeitura de Mauá poderá montar mais uma equipe nos mesmos moldes do carro da imunização se perceber que a iniciativa foi bem aceita pelos moradores da cidade.

O pedreiro Renato dos Reis, 58, também se dirigiu até o carro para tomar a segunda dose. No local, o pedreiro foi imunizado completamente a vacina da Astrazeneca. “Achei a ideia ótima. Com o carro ajudando na vacinação a pandemia pode acabar mais rápido”, afirmou.



MEDIDAS

A Prefeitura de Mauá também irá iniciar, amanhã, vacinação nas escolas com intenção de imunizar jovens com 12 anos ou mais. Inicialmente a vacinação deverá ocorrer nas escolas particulares e estaduais. É necessários que os pais, mães ou responsáveis dos alunos autorizem a imunização dos adolescentes.

Além disso, a administração também começa amanhã a distribuir a terceira dose aos idosos com 90 anos ou mais e também para os imunossuprimidos.