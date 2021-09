Caminhão é reforço na reta final de inscrições do Desafio de Redação

Nilton Valentim



07/09/2021 | 05:48



Um caminhão de 13 metros de comprimento, equipado com computadores e internet, é a novidade da reta final da 15ª edição do Desafio de Redação. A partir de amanhã o veículo passará pelas sete cidades da região, possibilitando que estudantes possam escrever sobre o tema A Ciência Como Luz na Escuridão e enviar seus textos para concorrer a bolsa de estudos da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e muitos outros prêmios.

O veículo, que foi cedido pela Mercedes-Benz do Brasil, fará a primeira parada na EE (Escola Estadual) Professora Antonieta Borges Alves, na Vila Conceição, em Diadema, amanhã, das 9h às 17h. Lá, uma equipe do Diário e da montadora irá orientar alunos e professores sobre a utilização dos equipamentos. A ação respeitará todas as normas de higiene, mantendo distanciamento físico, oferecendo álcool gel e cuidando da higienização dos computadores após o uso.

Para que desse tempo de o caminhão passar por todas as cidades do Grande ABC, os organizadores do concurso literário optaram por conceder um dia a mais de prazo para as inscrições. Assim, depois de Diadema, o veículo estará em Mauá (quinta-feira), Ribeirão Pires (sexta-feira), Rio Grande da Serra (dia 13), Santo André (14), São Bernardo (15) e São Caetano (16). Na arte ao lado estão todos os endereços das escolas selecionadas.

Professor e coordenador das ações de comunicação, cultura e extensão da USCS, Joaquim Celso Freire destacou a importância da iniciativa. “É mais uma ferramenta, uma alternativa, mais um esforço importante para ampliar a participação dos estudantes e da comunidade nesse chamamento à reflexão, sobre o papel da ciência no cotidiano das pessoas”, afirmou.

“Queremos que nossos veículos levem muito mais do que produtos, mas também oportunidades para que eles possam mover os sonhos das pessoas. Nós já temos um projeto de sucesso que são as nossas unidades móveis de saúde, que levam melhor qualidade de vida às pessoas Brasil afora. E agora, com o Desafio de Redação, vimos a oportunidade de levar também mais conhecimento, educação e possibilitar um maior acesso à universidade para as pessoas da nossa comunidade do Grande ABC”, destacou a gerente de comunicação corporativa da Mercedes-Benz do Brasil, Camila Franco.

“Além disso, nós reconhecemos a importância dessa iniciativa organizada pelo nosso parceiro de longa data, o Diário, que completou 63 anos enquanto nós estamos atingindo a marca de 65 agora em 2021. Sem contar o apoio da USCS, uma universidade de muita relevância para a nossa região. Então, é com muita alegria que nos motivamos para estar com esses parceiros nessa aventura literária”, completou a executiva, ressaltando que a empresa irá incentivar a participação de funcionários e dos seus filhos na ação.

“Esta parceira com a Mercedes-Benz possibilitará, nesse momento da pandemia em que houve um rearranjo da presença dos alunos nas escolas, levar a possibilidade de participação no Desafio de Redação facilitando o encaminhamento dos textos. Com certeza, isso permitirá aumentarmos a participação da comunidade escolar no projeto contribuindo, assim, para estimular os alunos a desenvolverem suas ideias, suas críticas utilizando o instrumento da escrita”, declarou o diretor-superintendente do Diário, Marcos Sidnei Bassi.

Os interessados em entrar na disputa também poderão se cadastrar pelo hot-site www.dgabc.com.br/desafioderedacao ou apontar o celular para o QR Code ao lado. A participação é gratuita.

Além da bolsa de estudos para um dos cursos de graduação da USCS que será concedida ao melhor texto entre alunos do 3º ano do ensino médio, o concurso vai premiar redações dos demais participantes com notebooks, TVs e tablets, além de R$ 3.000 para a escola com o maior número de inscritos. Os moradores da região que tenham ensino superior completo também podem participar. O dono do melhor texto da categoria ganhará uma bolsa de pós-graduação na USCS.

O Desafio de Redação tem patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano).