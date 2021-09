O menino Pelé participou desta festa

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/09/2021 | 00:33



Pela manhã, a missa campal defronte à Catedral do Carmo. Na sequência, desfile festivo de escolas, Tiro de Guerra, Guarda Noturna e clubes.

À noite, no Cine Santo André, entrega de prêmios às escolas que melhor desfilaram: em primeiro lugar, o Américo Brasiliense. Foram também premiadas a Escola Industrial Julio de Mesquita, Externato Padre Capra e os ginásios Santo André e Duque de Caxias.

Pelo palco do cinema – que ficava na Rua Coronel Alfredo Flaquer e que seria demolido quando da construção da Avenida Perimetral – discursaram o prefeito Pedro Dell’Antonia, o professor Nelson Zanotti (em nome da comissão organizadora dos festejos), o vice-prefeito Antonio Pezzolo e o presidente da Câmara Municipal, José Benedito de Castro.

O show de encerramento, no próprio cinema, teve a presença de artistas da Rádio Clube de Santo André (atual Rádio Trianon) e da Rádio Record.

O grande momento esportivo daquele 7 de setembro de 1956 foi o amistoso de futebol no Estádio Américo Guazzelli: o Santos, líder do Campeonato Paulista, e o Corinthians local, que disputava a Segunda Divisão. Estádio lotado.

No segundo tempo, entre as substituições, o Corinthians colocou em campo o já veterano goleiro Zaluar (que não aparece na notícia da escalação do Estadão); o Santos escalou um menino recém-chegado de Bauru, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que iria marcar o sexto gol da goleada santista, o seu primeiro como jogador profissional.

Em campo, pelo Corinthians – informa o pesquisador Luiz Romano –, Vilmar, “baita jogador, que foi do General Motors EC (1954-1955) e do CA Monte Alegre, de São Caetano (1963); e Antonio Shank, o Tonico, que também jogou no Monte Alegre (1961)”.

Uma fabulosa história se iniciava, documentada na notícia do jornal O Estado de S. Paulo e nesta rara página de um álbum de figurinhas, conseguida pelo colecionador Moacir Andrade Peres, do Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol).

“A página é da mais importante figurinha da minha coleção. Trata-se da primeira aparição do Pelé (rookie sticker) em álbum (Balas Futebol de 1957, da Indústria de Balas e Chocolates A Americana Ltda.)”, informa o Dr. Moacir.

Coube ao infografista Agostinho Fratini, da Editoria de Artes do Diário, elaborar este pergaminho histórico, uma homenagem ao Rei do Futebol e a tantos que escreveram e participaram desta história cujo cenário foi a cidade de Santo André de 65 anos atrás.