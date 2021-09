Em conversa com Ângelo, Soteldo promete retornar ao Santos: 'Em breve eu volto'

06/09/2021 | 21:07



Yeferson Soteldo participou de uma live no Instagram com o jovem Ângelo e deixou empolgada a torcida santista. Na conversa com o jovem atacante, o venezuelano, que deixou o Santos em abril deste ano, prometeu que irá retornar ao clube alvinegro em breve.

Ângelo, que está com a seleção brasileira sub-17 desde a semana passada, disse para Soteldo, hoje no Toronto FC, do Canadá, que ele deveria voltar para o Santos, ao que venezuelano respondeu: "Em breve eu volto para lá. Falta pouco. Você sabe que o filho sempre volta pra casa, né? Já já eu estou de volta", prometeu.

O Santos negociou Soteldo ao Toronto FC, do Canadá, equipe que disputa a Conferência Leste da Major League Soccer (MLS), por US$ 6 milhões (cerca de R$ 33,1 milhões à época) por 75% dos direitos econômicos do jogador. Com a transferência, o clube se livrou da punição imposta pela Fifa, justamente pela dívida com o Huachipato, do Chile, pela compra do atacante venezuelano em 2019, e pôde voltar a contratar. A equipe brasileira ainda teve de pagar US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões), para saldar o valor total com o time chileno, dividido em parcelas.

Soteldo, de 24 anos, é destaque na MLS e também na Venezuela. O baixinho está com a seleção de seu país disputando a rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. No Santos, foi o camisa 10 por duas temporadas e marcou 20 gols em 104 partidas.

Em crise, o Santos demitiu Fernando Diniz no domingo e a diretoria vasculha o mercado em busca de um novo técnico. Fábio Carille, ex-técnico do Corinthians, e Rogério Ceni, ídolo do São Paulo, são os nomes mais cotados. Ambos estão sem clube. A equipe caiu para a 13ª colocação do Brasileirão, com 22 pontos.