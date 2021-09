Grande ABC tenta evitar manifestações

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



07/09/2021



Estão marcadas para hoje manifestações contra e a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o que se percebe entre os políticos do Grande ABC é certo distanciamento deste Fla-Flu estabelecido nacionalmente. Com exceção de figuras da esquerda, que, em peso, têm falado que vão comparecer ao Vale do Anhangabaú, onde haverá a concentração dos protestos contra o governo federal, a maioria da classe política da região pouco discorre sobre o tema. A explicação mais lógica é o fato de essa fatia ser do PSDB ou estar próxima do tucanato, que, com exceção do governador João Doria (PSDB) e de aliados mais próximos, tem evitado combates fervorosos contra bolsonaristas. No campo bolsonarista, o mais fervoroso é o vereador de São Bernardo Paulo Chuchu (PRTB), amigo da família Bolsonaro.

Aposentadoria

A Prefeitura de São Caetano publicou a aposentadoria do ex-vice-prefeito Walter Figueira Júnior, que era professor de educação física concursado da rede. Figueira foi vice-prefeito nas duas primeiras gestões do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), entre 2005 e 2012, e chegou a assumir a chefia de gabinete no governo do também ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM, 2013-2016). No período de parceria com Auricchio, Figueira foi secretário de Esportes. O político se aposentou por idade, porque completou no mês passado 75 anos.

Nomeação – 1

Candidato a vice-prefeito de Santo André na eleição de 2012, Ricardo Torres (PSDB) está como presidente da SP Regula, agência de regulação de serviços públicos na Capital. Figura próxima do ex-prefeito Bruno Covas (PSDB, morto em maio), Torres foi nomeado para a função em abril, enquanto Covas ainda estava vivo, e permaneceu na gestão de Ricardo Nunes (MDB). No Grande ABC, teve protagonismo entre 2011 e 2014, período no qual presidiu o tucanato andreense. À época, buscou ser vice do ex-prefeito Aidan Ravin (Republicanos, morto em janeiro), mas viu todos os planos mudarem quando Dinah Zekcer (hoje no PL) bateu o pé para se manter vice de Aidan. Depois, virou candidato a vice na chapa encabeçada pelo advogado Raimundo Salles.



Nomeação – 2

Com a derrota para Carlos Grana (PT), Ricardo Torres perdeu força. Ele tinha sido o pivô da saída do hoje prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), do tucanato – à época, Paulo Serra migrou para o PSD. Após sua queda e a projeção do ex-desafeto, reabriu as portas para o regresso de Paulo Serra ao partido. Com a vitória de Paulo Serra na eleição de 2016, já pacificado com o prefeito eleito, Torres voltou sua atuação com Bruno Covas, à ocasião vice-prefeito da Capital – estava na chapa de João Doria (PSDB).



Peregrinação

Presidente da Câmara de Diadema, Josa Queiroz (PT) deu início à peregrinação pelo Interior para levar seu nome às cidades além de Diadema. Josa é candidato a deputado estadual no ano que vem e tem buscado ampliar o leque de aliados em busca da vitória no ano que vem. O feriado de 7 de Setembro ajudou na programação da estratégia.



Regularização

A Prefeitura de Ribeirão Pires teve de mandar para a Câmara projeto de lei fixando os subsídios do prefeito Clóvis Volpi (PL), do vice-prefeito Amigão D’Orto (PSB) e dos secretários porque a legislatura passada se encerrou sem delimitar os valores de salários da classe política local. Volpi recebe R$ 20.042,34, enquanto Amigão e os secretários ganham R$ 10.021,17.



Suely Nogueira

A assessoria da vereadora Suely Nogueira (Podemos), de São Caetano, informou que a parlamentar foi diagnosticada com cirrose medicamentosa e está internada na UTI do Hospital Maria Braido. A equipe da vereadora agradeceu as mensagens pela recuperação da política e pediu que orações permaneçam para o pleno restabelecimento dela.