Investimentos anunciados em SP somam R$ 21,1 bilhões em 6 meses

Wilson Marini

Da APJ



06/09/2021 | 20:52



O Estado de São Paulo registrou anúncios de investimentos empresariais no total de R$ 21,1 bilhões no primeiro semestre de 2021, segundo a Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo, elaborada pela Fundação Seade. A Região Metropolitana de São Paulo concentrou 46% dos recursos anunciados no período, atingindo R$ 9,6 bilhões. Os investimentos com abrangência interrregional (mais de uma região) somaram R$ 8,6 bilhões (41%). A Região Administrativa de Campinas sozinha foi responsável por R$ 1,6 bilhão (8%).



Infraestrutura

Segundo o Seade, neste período 47% dos investimentos anunciados vincularam-se à infraestrutura (R$ 9,9 bilhões), sobretudo às atividades ligadas aos transportes terrestres com o consórcio ViaMobilidade, dos grupos CCR e Ruas (R$ 3,2 bilhões) para manutenção, expansão e modernização de duas linhas de transporte ferroviário de passageiros da CPTM, concedidas pelo governo estadual por 30 anos. Ainda na área de transportes, destaque para o investimento de R$ 2,3 bilhões das empresas AutoBAn, SPVias e ViaOeste, do grupo CCR, para melhorias em 13 rodovias paulistas administradas pelas concessionárias, entre elas Bandeirantes, Anhanguera, Raposo Tavares e Castello Branco, com revitalização de pistas, construção de pontes, túneis e novos acessos, beneficiando as regiões de São Paulo, Sorocaba e Campinas.



Agropecuária

Na agropecuária, evidenciaram-se os investimentos de R$ 454 milhões em máquinas e veículos com tecnologia embarcada para canaviais de usinas sucroalcooleiras, visando aumentar sua produtividade e reduzir custos, bem como os recursos direcionados à ampliação da capacidade de produção de ovos com garantia de segurança alimentar, para atender ao mercado doméstico e exportar.



Comércio

O setor do comércio obteve o maior valor semestral da série histórica iniciada em 2012 (R$ 4,7 bilhões), essencialmente graças aos recursos divulgados por um dos líderes do e-commerce no país: Mercado Livre (R$ 4,0 bilhões). A empresa investiu não apenas para ampliar sua plataforma tecnológica, como também para oferecer crédito e serviços de entrega aos clientes das empresas que comercializam produtos em seu site.



Serviços

No setor de serviços, com investimentos no total de R$ 4,8 bilhões, predominaram as atividades imobiliárias (R$ 2,3 bilhões) com investimentos em complexos multiuso de alto padrão, além de condomínios logísticos, cuja demanda tem aumentado com a expansão do comércio eletrônico.



Indústria

Na indústria, os investimentos anunciados somaram R$ 1,2 bilhão, em especial o de produtos de madeira (R$ 400 milhões), alavancado pelo aquecimento imobiliário.



Terceiro turno

A Toyota do Brasil anunciou que a sua planta industrial de Sorocaba começará a produzir em três turnos a partir de janeiro de 2022. A iniciativa tem como objetivo aumentar a produção dos modelos Yaris, Etios (somente para exportação) e Corolla Cross atendendo à demanda por esses produtos no Brasil e na América Latina. A decisão da Toyota em operar 24 horas em Sorocaba elevará em 25% seu volume de produção anual, de 122 mil unidades para 152 mil. A expansão é impulsionada pelo desempenho do Corolla Cross, o primeiro SUV da marca produzido no País e comercializado em 22 países.



Mais empregos

A Toyota vai recrutar a mão de obra ainda neste mês de setembro. Serão 450 novas vagas para a unidade de Sorocaba, que tem 9 anos de existência, fruto de investimento de US$ 600 milhões. A planta de Sorocaba induziu novos investimentos, seja da própria marca ou de parceiros. O parque de fornecedores localizado ao lado do terreno da unidade abriga 11 empresas. Como resultado da boa performance de Sorocaba, a Toyota construiu sua planta de motores em Porto Feliz, também no Interior Paulista, com investimento de R$ 580 milhões. Essa planta produz os motores 1.3 e 1.5 litro, VVT-i, que equipam o Etios e o Yaris, além do propulsor 2.0L Dynamic Force que equipa o Corolla sedã e Corolla Cross.



Robótica

Estudo do Boston Consulting Group (BCG) projeta um crescimento expressivo do setor de robótica até o final da década. Impulsionado por inovações de startups e empresas menores, avanços tecnológicos e mudanças no comportamento do consumidor, o mercado deve saltar de US$ 25 bilhões de faturamento em 2021 para entre US$ 160 bilhões e US$ 260 bilhões em 2030, diz a consultoria. (Indústria 4.0)



Breves

? Ribeirão Preto terá em breve sua terceira unidade da rede atacadista Assaí. Expectativa para geração de 550 empregos diretos e indiretos. O grupo tem 78 lojas no Estado.

? A Azul Linhas Aéreas anunciou que durante a temporada 2021/2022 terá dois voos semanais, às quartas e domingos, de Presidente Prudente direto para Natal (RN).

? As vendas de caminhões no país somaram 12,6 mil unidades em agosto, segundo a Fenabrave, o que representa alta de 10% sobre o total vendido em julho e o melhor desempenho comercial registrado no ano pelo segmento.

? Os indicadores de violência no Brasil, apresentados pelo Atlas da Violência 2021, validaram a informação de que São Paulo é o estado mais seguro para se viver no país. O documento foi pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).