Calleri e Gabriel treinam no São Paulo antes de reapresentação do elenco

06/09/2021 | 19:49



Reforços recém-contratados pelo São Paulo, o atacante Calleri e o volante Gabriel Neves seguem forte a preparação para a estreia pela equipe paulista. A dupla treinou nesta segunda-feira, um dia antes da reapresentação do elenco, marcada para esta terça, feriado de 7 de Setembro.

Dos dois jogadores, Calleri é quem precisa de mais trabalho físico para recuperar a forma. Se Gabriel vinha jogando pelo Nacional, do Uruguai, antes de acertar com o São Paulo, o atacante está sem entrar em campo desde 21 de abril, quando ainda defendia o Osasuna no Campeonato Espanhol.

A dupla treinou no CT da Barra Funda na companhia de Benitez, Rigoni e Pablo. O trio também busca aprimorar a forma física visando o retorno do time aos jogos, no domingo que vem, contra o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Os dois reforços e o trio contou ainda com a presença de Arboleda, Welington, William e Marquinhos, todos em processo de reabilitação física, após lesões. Não há previsão de retorno para cada um dos quatro jogadores lesionados. O técnico Hernán Crespo também evita projetar a reestreia de Calleri e a estreia de Gabriel.

Na terça-feira, este grupo de jogadores terá a companhia dos demais atletas do elenco, com exceção do lateral Daniel Alves e do zagueiros Miranda. Ambos estão integrados à seleção brasileira, que fará o último jogo desta Data Fifa na quinta-feira, contra o Peru, na Arena Pernambuco.

Vindo de dois empates seguidos, por diferentes competições, o São Paulo tenta embalar na temporada e no Brasileirão. Na competição, vive situação difícil. Figura apenas no 15º lugar, perto da zona de rebaixamento.