Seguindo a linha de diversos países europeus, como Portugal, Espanha, França, Alemanha, Suíça e Islândia, a República Tcheca reabre para brasileiros vacinados. A medida inclui turistas que apresentarem certificação completa de imunizantes aceitos pela União Europeia (UE ). São eles: AstraZeneca, Pfizer e Janssen (Johnson & Johnson), além da Moderna, não aplicada no Brasil. A vacina CoronaVac, por enquanto, não é aceita.

A nova diretriz, anunciada pelo Ministério da Saúde da República Tcheca, entrou em vigor em 1º de setembro de 2021.

República Tcheca reabre para brasileiros vacinados: veja as regras

Neste momento, a República Tcheca reabre para brasileiros vacinados que se adequem às seguintes regras:

Apresentem certificado internacional de vacinação completa em inglês com QR code (veja aqui como emitir o seu pelo ConectSUS ) com pelo menos 14 dias desde a última dose, comprovando o uso de uma das vacinas aceitas pela União Europeia (UE) – Vaxzevria/AstraZeneca, Spikevax/Moderna, Comirnaty/Pfizer e Janssen/Johnson . A CoronaVac ainda não é aceita.

em inglês com QR code (veja aqui como emitir o seu pelo ) com pelo menos 14 dias desde a última dose, comprovando o uso de uma das vacinas aceitas pela União Europeia (UE) – . A ainda não é aceita. Preencham o “ formulário de chegada ” online (disponível aqui) e obtenham o respectivo QR code.

” online (disponível aqui) e obtenham o respectivo QR code. Tenham seguro viagem com cobertura para tratamento de covid-19.

Além disso, o passageiro deve estar atento aos requisitos dos aeroportos de transferência e ou da companhia aérea, que podem requerer algum teste ou documento adicional.

Alto risco

O Brasil ainda é considerado pelas autoridades tchecas como um país de alto risco em relação a proliferação do novo coronavírus. Mesmo assim, foi reconhecido o avanço da vacinação, bem como a idoneidade dos certificados internacionais emitidos no país.

A República Tcheca reabre para brasileiros vacinados com as regras acima no momento, mas atualizações podem surgir. Portanto, antes de viajar, consulte o blog destinotchequia.com e a página do Ministério da Saúde tcheco.

