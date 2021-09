iiiF150 R2022 é lançado como novo smartphone ultrarresistente

Da Redação

Do 33Giga



06/09/2021 | 14:48



O novo iiiF150 R2022 foi lançado no site da Aliexpress nesta semana. Esta nova versão do modelo é uma evolução da geração anterior lançada em 2020, e que foi o primeiro produto da marca. Seu principal diferencial é ser extremamente robusto.

Dessa forma, ele é capaz de permanecer intacto após quedas, além de ter proteção contra poeira e areia e resistir a mergulhos. O preço sugerido do modelo é de R$ 2.301,73, mas ele está sendo vendido por R$ 1.150,86 até o dia 10 de setembro. Ele está disponível neste link.

iiiF150 R2022: diferenciais

A marca chinesa investiu em bons diferenciais para o modelo R2022. Em termos de resistência, ele é certificado com o IP68 e IP69K. Isso garante a ele a capacidade de mergulhar por até 1,5 m de profundidade, além de suportar a alta pressão das águas. Sem contar a capacidade de suportar quedas de até 1,5 m e temperaturas de -20ºC até 70ºC.

Porém, há outros atributos no iiiF150 R2022. Ele conta com uma tela grande de 6,78 polegadas Full HD (2460 x 1080p) de 90 Hz. O resultado é um display com imagens mais fluídas e próprias para games, já que essa maior taxa de atualização é essencial para jogos competitivos pois entrega menos borrões durante a movimentação dos personagens.

Câmeras e hardware

Outro diferencial importante do smartphone é o conjunto de câmeras traseiras. São 64 MP para situações cotidianas e mais 20 MP para a visão noturna. Com isso, é possível tirar fotografias em alta definição mesmo em ambientes totalmente escuros. Já a frontal tem 16 MP de resolução máxima.

Já o processador do smartphone é um Octa Core de 2,1 GHz. A memória RAM é de 8 GB, enquanto que o armazenamento interno é de 128 GB, mas pode ser ampliado com um cartão de memória de até 256 GB.

Para garantir o máximo de tempo longe da tomada, o celular oferece uma bateria de 8300 mAh e tem a opção de recarga rápida por meio de um carregador de 18W.

Equipado com o Android 11, o iiiF150 R2022 é compatível com todos os aplicativos oferecidos na loja do Google.

Cores

Para combinar com o visual robusto do aparelho, a marca chinesa oferece três cores: Volcanic (preta), Sahara (areia) e 304 Stell (prata).