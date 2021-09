Pelé é internado após exames de rotina indicarem problemas de saúde

06/09/2021 | 14:10



Pelé, 80 anos de idade, está internado há seis dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele teria ido até o local para fazer exame de rotinas, porém foi constatado um problema de saúde, que ainda não foi divulgado pelo hospital, e o Rei do Futebol precisou ficar internado - procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria de imprensa do Einstein declarou não ter informações.

O ex-jogador, que foi internado na ultima terça-feira, dia 31, para fazer exames anuais, que haviam sido adiados por conta da pandemia por Covid-19 - e durante o procedimento, foi diagnosticado um problema de saúde.

Lembrando que a assessoria de imprensa do craque, no dia que ele deu entrada na unidade médica, utilizou o seu perfil nas redes sociais para tranquilizar os fãs:

Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo.