Justin Bieber leva fãs à loucura cantando o hit Baby

06/09/2021 | 14:10



Na noite do último domingo, dia 6, o astro Justin Bieber deu uma dose de nostalgia ao público em seu show - o cantor estava se apresentando no Made In America Festival e decidiu fechar o show com o maior hit de sua carreira, que está na ponta da língua dos fãs, e até mesmo daqueles que não são.

A estrela fechou a apresentação com a música Baby, que foi lançada em 2010, e foi o ponta pé da carreira de Justin. Antes de começar a cantar a música, ele brincou com a plateia:

- Talvez vocês conheçam essa música. Talvez seja familiar para vocês, falou.

A plateia começou a gritar e ele escutou atentamente aos gritos e, quando os primeiros acordes tocaram, o público foi à loucura, gritando muito ao som do música. Assim como os fãs, Bieber se mostrou muito animado em cantar Baby, dançando e pulando pelo palco.

A última vez que o cantor apresentou essa música em seu próprio show foi em 2017, durante a turnê Porpose Tour. Imagine então a felicidade dos fãs de Justin em ouvir a música no show do ídolo, não é mesmo?