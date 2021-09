China busca estreitar relações com Rússia para uma 'nova era' de desenvolvimento

06/09/2021 | 12:21



O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, afirmou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira que seu país e a Rússia estão trabalhando em uma "coordenação estratégica de alto nível", em meio a mudanças no cenário global, a pandemia que ainda não foi vencida e uma difícil recuperação econômica.

"Quanto mais turbulência no mundo, mais a cooperação China-Rússia deve avançar com firme convicção. Estamos convencidos de que, com o progresso sólido em nossa cooperação prática abrangente e o aprofundamento da coordenação estratégica em assuntos internacionais e regionais, a ampla parceria estratégica China-Rússia de coordenação para uma nova era certamente contribuirá mais para a paz, estabilidade e desenvolvimento mundial", disse Wang Wenbin.