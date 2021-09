Após ser chamada de velha e acabada, Xuxa rebate haters: - Pessoas mal amadas

06/09/2021 | 12:10



Xuxa Meneghel foi uma das personagens na reportagem especial do Fantástico sobre ódio na web, televisionada no último domingo, dia 5. Durante a entrevista, a Rainha do Baixinhos revelou que sempre que publica uma foto acaba recebendo comentários maldosos, muitos se referindo a ela como velha e acabada.

- Em questão de segundos eles já começam a meter pau, sabem que isso vai chamar mais a atenção do que dizer eu te amo, eu te adoro. Inveja, primeiro. Depois, acho que são pessoas mal amadas.

A apresentadora diz que não costuma responder mensagens de ódio, mas que sente vontade.

- Eu fico me coçando às vezes pra não entrar no nível da pessoa. Porque se eu entro no nível da pessoa, é o que eles querem. E é bem desagradável, porque aí realmente é uma guerra.

Questionada por Renata Capucci sobre o que gostaria de falar para os haters, Xuxa responde:

- Essas pessoas não têm amor no coração, essas pessoas não conhecem a palavra respeito. Então, eu diria assim [para elas]: Vai cuidar da tua vida. Vai lavar uma roupa, vai limpar um chão. Sai na rua, cuida de um cachorro, de um gato. Vai olhar pro céu. Pra destilar todo o odiozinho que existe no corpinho delas, isso só pode acontecer se essas pessoas tomarem a coragem de cuidarem da vida delas do que da dos outros. Porque tem que ter coragem, né? É muito mais fácil ela cuidar da vida dos outros do que da dela.