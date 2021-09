Conheça os 10 hotéis mais sensuais do mundo

Redação

Hoje (6/9) é comemorado o Dia do Sexo. Quem quer celebrar a data em alto estilo pode planejar viagens a alguns dos hotéis mais sensuais do mundo. A publicação de turismo Jetsetter reuniu uma lista com alguns dos estabelecimentos mais sexies do planeta. Abaixo, conheça os 10 primeiros colocados.

Hotéis mais sensuais do mundo

10. Banyan Tree Mayakoba (México)

Luxuoso, o resort conta com uma série de mimos especiais para os casais. Eles variam desde tratamentos de spa diferenciados até um “consultor de romance”, que pode ajudar a tornar a experiência ainda mais sensual. Com piscina privativa e banheira ao ar livre, as acomodações oferecem muita privacidade.

9. SIXTY Beverly Hills (EUA)

Propositalmente, o hotel conta com quartos, corredores e áreas comuns mal iluminadas, criando uma vibe bem intimista e sensual. Além de exibirem fotos sexies, as acomodações apresentam decorações com espelho no teto e enormes cabeceiras nas camas.

8. The Standard (EUA)

Com um rooftop perfeito para curtir momentos de romantismo com o skyline de Los Angeles ao fundo, o hotel conta com uma série de atrações que agradam quem busca sensualidade. Vale ressaltar que em algumas noites durante a semana o terraço recebe uma balada bem descolada e cheia de gente bonita.

7. Alila Ventana (EUA)

Localizado na Big Sur, uma das regiões mais lindas dos Estados Unidos, o hotel é inspirado na década de 1970 e só aceita hóspedes adultos. Os casais mais ousados podem passar um tempo na piscina e no solário do local, onda as roupas são opcionais.

6. Calistoga Ranch (EUA)

O local foi selecionado pela publicação por conta de seus românticos chalés decorados em um belíssimo estilo rústico e pelas experiências exclusivas, como degustações de vinhos e refeições artesanais. Infelizmente, o hotel em Napa, na Califórnia, foi atingido por um incêndio de grandes proporções no final de 2020. Há poucas informações sobre o processo de restauração e, por enquanto, as reservas estão suspensas.

5. Alila Villas Uluwatu (Indonésia)

Além de apreciar paisagens majestosas de Bali, quem se hospeda no Alila Villas tem uma série de mimos à disposição, como mordomo pessoal disponível 24 horas por dia. Para os casais, a dica é curtir os deliciosos (e exóticos) tratamentos do spa e aproveitar as piscinas privativas de borda infinita que deixam as acomodações ainda mais especiais.

4. The Drake Hotel (Canadá)

Ideal para comemorar o Dia do Sexo, o local é uma das opções mais picantes da lista de hotéis mais sensuais do mundo. Além de oferecer muito conforto a quem quer passear por Toronto, o complexo conta com um “menu do prazer”, que reúne desde óleos especiais para massagens até brinquedos sexuais de luxo.

3. Sextantio Le Grotte Della Civita (Itália)

O hotel no sul da Itália transporta os visitantes a cenários rústicos e conquista a todos com suas belíssimas masmorras. As acomodações contam com banheiras especiais e lareiras perfeitas para uma programação romântica. O local também oferece experiências como jantar à luz de velas, massagens para casais e degustações de vinhos.

2. Sahara Las Vegas (EUA)

Las Vegas, conhecida como Cidade do Pecado, não poderia ficar de fora da seleção de hotéis mais sensuais do mundo. O Sahara foi projetado para visitantes que querem ter noites inesquecíveis. As acomodações contam com uma série de atrativos especiais, que vão desde a decoração até os amenities picantes.

1. Gramercy Park Hotel (EUA)

Com um visual imponente, o primeiro colocado da lista de hotéis mais sensuais do mundo fica em Nova York e se destaca por suas histórias românticas e sensuais. Joseph Kennedy, pai do presidente americano John F. Kennedy, por exemplo, se hospedou por lá na época em que estava vivendo um caso extraconjugal com a atriz e cantora Marlene Dietrich. O hotel também foi o lugar escolhido pelos Rolling Stones para festejar o fim da primeira turnê da banda.