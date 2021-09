Peru está aberto para brasileiros totalmente vacinados ou com teste PCR negativo

Redação

O Peru está aberto para brasileiros novamente. O país sul-americano adotou, segundo decreto oficial, o mesmo modelo de Portugal, no qual turistas totalmente vacinados ou com teste PCR negativo para covid-19 realizado 72 horas antes do embarque terão acesso liberado.

O decreto, que entrou em vigor em 5 de setembro, tem validade até, ao menos, 19 de setembro. A cada duas semanas, o Peru realiza análises que podem mudar ou manter as regras vigentes de acordo com a evolução da pandemia em outras regiões.

Peru está aberto para brasileiros

O Peru está aberto para brasileiros que se enquadrem em uma das duas condições abaixo:

Estejam totalmente vacinados (com dose dupla ou única, quando se aplica). Neste momento, não há informações sobre restrições de imunizantes.

(com dose dupla ou única, quando se aplica). Neste momento, não há informações sobre restrições de imunizantes. Apresentem teste negativo para covid-19 do tipo RT-PCR realizado no máximo 72 horas antes do embarque

Além disso, todos os viajantes deverão preencher um formulário com informações a respeito da saúde. A declaração está disponível no site do governo peruano.

Para quem pretende viajar com a prova da vacinação, o ideal é apresentar a versão traduzida para espanhol, que pode ser gerada por meio do do ConecteSUS – confira aqui o procedimento.

Abertura gradual

Com a notícia de que o Peru está aberto para brasileiros, o país se junta a outros destinos que, com algumas restrições, não exige mais quarentena para viajantes brasileiros no momento. É o caso de México, Canadá, Costa Rica, Portugal, França, Espanha, Alemanha, Suíça, Islândia, Maldivas, Marrocos e Emirados Árabes Unidos (Dubai).

Na América do Sul, Argentina e Chile seguem fechados. A reabertura do Uruguai para brasileiros, por sua vez, está prevista para 1º de novembro.