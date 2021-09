Pelé está internado há seis dias após exames apontarem problemas de saúde

06/09/2021 | 11:40



Pelé está internado no Hospital Albert Einstein há seis dias, após passar por alguns exames de rotina. Aos 80 anos, o Rei do Futebol deu entrada na unidade em São Paulo na última terça-feira (30), onde realizou algumas checagens de saúde. Porém, foram constatados alguns problemas e ele então ficou internado.

A reportagem do Estadão entrou em contato com representantes de Pelé, que confirmaram que o Rei do Futebol está mesmo em São Paulo, mas que ainda não há previsão para novos detalhes. "Assim que os médicos terminarem todos os testes, emitiremos uma declaração, como sempre fazemos", disse Joe Fraga, CEO da Sports 10 e que detém os direitos globais do ídolo.

Os exames então realizados por Pelé são considerados de rotina e deveriam ter sido feitos em 2020. Porém, por conta da pandemia de covid-19, o ídolo do futebol acabou adiando a checagem de saúde. Alterações foram detectadas pela equipe médica que optou então pela internação do eterno camisa 10.

Há cinco dias, Pelé usou de suas redes sociais para tranquilizar seus fãs e negar boatos de que teria sofrido um desmaio. "Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo!", escreveu.

A assessoria do Hospital Albert Einstein também foi procurada pela reportagem do Estadão nesta segunda-feira (6) e até o fechamento desta reportagem não se manifestou sobre a situação de Pelé.