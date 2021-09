Testamos: PuriCare 360º, da LG, purifica ambientes em apenas 20 minutos

Bianca Bellucci

06/09/2021 | 11:18



Além de higienizar superfícies, quem quer uma casa livre de vírus e bactérias deve prezar por um oxigênio limpo. Uma forma de alcançar isso é deixando janelas abertas, que vão fazer o ar circular pelos ambientes. Um purificador, no entanto, pode otimizar essa experiência. Isso porque ele vai filtrar as impurezas prejudiciais à saúde e devolver um ar puro. O PuriCare 360º, da LG, por exemplo, promete uma eficácia de 99,9% nessa missão.

Bê-á-bá do PuriCare 360º

Ao tirar o PuriCare 360º da embalagem, seu tamanho logo chama a atenção. O modelo enviado para testes do 33Giga tem um filtro, conta com 58,7 cm de altura e 11,6 kg – mas também há a versão com dois filtros, que chega a 1 metro e 19,2 kg. Isso significa que é importante posicionar o aparelho em um lugar estratégico da casa e não mexer mais. Até porque, além do peso, não há qualquer suporte para movimentá-lo com maior facilidade.

O design, por sua vez, é bem bonito. Branco e com formato esférico, a parte inferior do produto esconde o filtro, que vai puxar o ar e as partículas impuras. Em cima, há uma espécie de ventilador, que vai entregar o oxigênio limpo. Nessa parte, também está presente o painel.

Este painel, inclusive, é o grande barato do PuriCare 360º. Ele indica como está a qualidade do ar de forma bem didática, por meio de um sistema de cores. Vermelho significa que a qualidade está “Deficiente”, laranja é para “Não Saudável”, amarelo evolui para “Moderado” e verde, enfim, é “Bom”.

As configurações do aparelho podem ser feitas diretamente no painel, pelo controle remoto que acompanha o kit ou via aplicativo (LG ThinQ). Dentre as possibilidade estão movimentar o ventilador em 180º, escolher a intensidade de sucção e programar o desligamento. Caso o usuário não personalize a higienização, o produto vai automaticamente entender as condições do ambiente e trabalhar para entregar o ar puro.

Raio-X

Nome: LG PuriCare 360° com um filtro (AS651DWH0)

Tensão (Voltagem): 127V

Área abrangente: 61 m²

Vida útil do filtro: cerca de 1 ano

Dimensões (L x A x P): 34,3 x 58,7 x 34,3 cm

Peso: 11,6 kg

Preço: R$ 5.199

Pontos positivos: sistema de qualidade fácil de entender, limpa rapidamente os ambientes, neutraliza fumaças e odores, várias formas de controle

Pontos negativos: tamanho, peso, preço

Site oficial: https://bit.ly/3n6iAsF



Qualidade do ar

Para testar a eficiência do PuriCare 360º, o produto foi colocado para purificar o ambiente em diferentes contextos, sendo que dois momentos valem destaque.

Posicionado na cozinha – após um leve esforço para transportá-lo, claro –, o aparelho da LG neutralizou a fumaça e o odor deixado após fritar hambúrgueres e peixes. E, o melhor, não permitiu que o cheiro passasse para outros cômodos, como é bem comum ocorrer.

O eletrônico também foi utilizado durante o tempo sequíssimo provocado após um balão incendiar o Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha (SP). Ao ser ligado, ele apresentou a pior qualidade conferida em um mês de testes. Os níveis vermelhos, no entanto, foram amenizando pouco a pouco até chegar ao verde. Nesse caso, seria ainda melhor se viesse com umidificador junto, mas o jeito foi recorrer ao soro fisiológico.

É válido ressaltar que, em ambas as situações, foi rápido atingir o nível verde. Algo na casa dos 20 minutos. Uma vez que a coloração é alcançada, é possível desligar o aparelho, pois ele já cumpriu seu papel.

Vale a compra?

O PuriCare 360º, da LG, é um aparelho bem eficiente no que promete. Ele limpa o ar de forma rápida e, na maioria das vezes, silenciosa. Só é possível ouvir certo barulho quando a qualidade do oxigênio está no vermelho e depende de mais força para a sucção.

O maior empecilho para adquirir este produto, contudo, está no preço sugerido: R$ 5.199. Embora seja possível encontrá-lo no varejo a partir de R$ 3 mil, o valor é salgado. Ainda mais por custar o mesmo que eletrônicos de necessidade básica, como geladeira e fogão.

Também é importante dizer que o filtro deve ser substituído após certo tempo, para continuar entregando uma boa experiência. Em uso frequente, o acessório dura cerca de 1 ano. No entanto, não há informações sobre valores e locais para comprar a peça substituta. O motor, por sua vez, tem garantia de 10 anos.

