Lições esportivas

06/09/2021 | 10:27



As disputas esportivas trazem muito mais lições do que podem supor aqueles que torcem o nariz para o assunto ou que enxergam apenas o mero enfrentamento entre seres humanos, seja de forma individual ou divididos em equipes.

É nas arenas esportivas que afloram o melhor e o pior de cada pessoa. Há espaço para os que buscam a glória por meio da superação de limites. E também para os que se notabilizam pela falta de escrúpulos, um dos trunfos dos que fazem de tudo para vencer. Os que simulam, mentem e burlam todas as regras possíveis.

O esporte também é campo fértil para a criação de ídolos. Pessoas que nascem com qualidades superiores aos seus pares, mas que descobrem (muitas vezes a duras penas) que se não aprimorarem suas técnicas vão desperdiçar o talento que possuem.

Também é fonte de renda. Em tempos normais, sem pandemia, os torneios e competições atraem legião de torcedores que viajam o mundo para ver seus ídolos. Gerando riquezas por meio do turismo ou ações de marketing esportivo.

No último fim de semana, dois exemplos distintos de ações ligadas ao mundo esportivo mostraram o que há de melhor e de pior dos indivíduos.

No Japão, terminou a Paraolimpíada, na qual milhares de atletas exaltaram o verdadeiro significado da palavra superação. Mais uma vez o mundo viu que existe uma legião de seres que são muito mais do que humanos. Que conseguem, sabe-se lá como, transformar o que para muitos seriam limitações em ouro, prata, bronze e recordes.

Por outro lado, milionários jogadores de futebol utilizaram de subterfúgios para tentar enganar as autoridades de saúde brasileiras. E quando descobertos, deram continuidade ao embuste, levando o caso ao extremo vexame de ver o maior clássico sul-americano ser interrompido por agentes da lei.

As regras existem para regulamentar todos os setores, do esporte à política. Cabe a cada um escolher se vai segui-las, ignorá-las ou burlá-las. E depois arcar com as consequências.