Brasileiros sofrem uma tentativa de fraude a cada 8 segundos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/09/2021



No primeiro semestre de 2021, os brasileiros sofreram uma tentativa de fraude a cada 8 segundos. De acordo com o Indicador de Tentativas de Fraude, da Serasa Experian, foram 1,9 milhão de ataques, um aumento de 15,6% em relação ao mesmo período de 2020. É o maior volume já registrado desde o início do índice, em 2011. O levantamento traz a visão inédita sobre a idade das pessoas que foram vítimas, identificando que esta alta foi puxada principalmente pelas ações contra indivíduos de até 25 anos, cujo crescimento foi de 19,3%.

O aumento de tentativa de fraude ocorrido em 2021 é um reflexo da aceleração da digitalização por conta da pandemia de covid-19. “Houve uma mudança no comportamento dos brasileiros, que passaram a adquirir bens e serviços online, graças às regras de distanciamento social. Portanto, os oportunistas tinham mais transações para tentar acessar dados e recursos. Por isso a importância de ter plataformas robustas que identifiquem essas tentativas e impeçam a ação dos cibercriminosos”, explica Jaison Reis, diretor de soluções de identidade e prevenção a fraudes da Serasa Experian.

As ocorrências de movimentações suspeitas ocorreram principalmente no setor financeiro. Bancos e cartões tiveram 1,2 milhão de tentativas e variação acumulada de 59,2%. Enquanto isso, as financeiras apresentaram 205 mil e -40,7%. O segmento que teve maior crescimento no comparativo entre os semestres deste ano e de 2020 foi o varejo, com alta de 89,5% e 167 mil. Telefonia (-49,0%) e serviços (-19,5%) registraram 79 mil e 258 mil fraudes, respectivamente.

Nordeste em destaque

A Serasa Experian ainda traz informação inédita sobre o impacto das movimentações suspeitas no País. Apesar do Sudeste ter o maior acumulado do semestre, foi o Nordeste que registrou maior variação no período. O Sudeste teve pouco mais de 1 milhão de tentativas. Região é seguida por Nordeste (347 mil), Sul (300 mil), Centro-oeste (176 mil) e Norte (120 mil).

Jaison explica que este aumento no Nordeste pode ser um indicativo do maior número de empresas atuando na região. Outro fator importante é que muitos proprietários de empreendimentos estão utilizando sites e redes sociais para comercializar produtos, canais suscetíveis a atividades de fraudadores.

Tipos de tentativa de fraude

Os especialistas em fraude da Serasa Experian alertam que os consumidores devem ficar atentos para evitar ter seus dados expostos e ter perdas financeiras por conta destas ações suspeitas. Para isso, é importante que façam transações digitais com empresas de confiança e não cliquem em links desconhecidos. Entre as principais tentativas de golpes apontadas pelo Indicador, estão:

Compra de celulares com documentos falsos ou roubados;

Emissão de cartões de crédito: o golpista solicita o objeto usando uma identificação falsa ou roubada, deixando a “conta” para a vítima e o prejuízo para o emissor do cartão;

Financiamento de eletrônicos: nesta tentativa de fraude , o golpista compra um bem eletrônico (TV, aparelho de som, celular) usando uma identificação falsa ou roubada, deixando a conta para a vítima;

Abertura de conta: neste caso, toda a "cadeia" de produtos oferecidos (cartões, cheques, empréstimos pré-aprovados) potencializa possível prejuízo às vítimas, aos bancos e ao comércio;

Compra de automóveis: golpista compra o automóvel usando uma identificação falsa ou roubada, deixando a “conta” para a vítima;

Abertura de empresas: dados roubados também podem ser usados na abertura de empresas, que serviriam de “fachada” para a aplicação de golpes no mercado.