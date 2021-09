Victoria Beckham compartilha foto de David Beckham mostrando um pedacinho do bumbum

06/09/2021 | 10:10



Victoria Beckham é casada com David Beckham e eles dois formam aquele tipo de casal que conhecemos muito em filme e que invejamos bastante também. E na tarde do último domingo, dia 5 a cantora compartilhou uma foto do ex-jogador de futebol.

Mas não era qualquer foto dele porque todo mundo sabe que David Beckham é um homem muito bonito e que chama muito a atenção de muitas mulheres. E para deixar a mulherada babando, Victoria mostrou o maridão tomando sol na piscina com um pedacinho do bumbum de fora.

Não demorou muito para que os fãs fossem enviar uma verdadeira chuva de elogios para a pose do ex-jogador de futebol.