Gloria Groove imita Xanddy em 'Show dos Famosos' e recebe elogio de Carla Perez

06/09/2021 | 09:57



A estreia do quadro Show dos Famosos, no Domingão do Huck, chamou atenção pela performance de Gloria Groove. A drag queen escolheu imitar o cantor de axé Xanddy e arrancou aplausos do público.

Gloria Groove postou, nas redes sociais, o figurino que usou. Além disso, um vídeo dançando e "cantando" como Xandy.

O próprio artista comentou na publicação de Gloria no Instagram. "Eu tô sem acreditar ainda. Que show! Recebi milhares de vídeos aqui, mas vou assistir na íntegra na Globoplay", escreveu Xanddy.

Carla Perez, a eterna loira do É o Tchan, mulher do cantor, também se manifestou. "Vi e gritei: artista! Meu amor, você arrasou muito", disse a dançarina.

"Minha primeira homenagem: Vem Neném", escreveu Gloria Groove na legenda da publicação no Instagram.