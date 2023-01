Sexta-feira 13: podcasts de terror e crimes para ouvir no Spotify

Marcella Blass

Com a podosfera crescendo no Spotify, a plataforma ganhou muito conteúdo de qualidade com podcasts de terror e crimes gravados com uma produção de primeira qualidade. Se você gosta de histórias reais, teoria da conspiração e lendas urbanas, o 33Giga fez uma lista especial com programas recheados dessa temática para embalar esta Sexta-feira 13. Confira!

Modus Operandi

Criado e apresentado por Carol Moreira e Mabê, o podcast tem episódios de cerca de 100 minutos que narram e debatem casos famosos envolvendo crimes reais. Por lá, você vai poder saber mais sobre os acontecimentos relacionados ao Caso Yoki, a Dália Negra, The Night Stalker e muitos outros.

Mundo Freak Confidencial

O maior podcast de casos insólitos e paranormalidade da podosfera brasileira discute os principais acontecimentos reais, conspirações e lendas urbanas famosas no Brasil e no mundo. A equipe do programa é dividida entre céticos, crédulos e quem fica ali no meio termo, sempre com papos que mesclam mistério e bom humor.

Aconteceu Comigo

Spin-off do Mundo Freak Confidencial, uma vez por mês o podcast faz um grande compilado de histórias reais fantasmagóricas e insólitas enviadas pelos ouvintes. O clima é o mesmo do programa original, com bom humor e risadas entre um demônio e um fantasma.

Dr. Morte

Este programa de seis episódios conta a história real de Christopher Duntsch. Ela era um neurocirurgião muito conhecida nos Estados Unidos que dizia ser capaz de resolver qualquer problema. Após muitos procedimentos médicos, contudo, uma série de pacientes começou a apresentar complicações – enquanto o sistema não foi capaz de ajudar e proteger seus pacientes.

Tá Repreendido!

Nesse podcast, crime e mistérios se encontram em um bate-papo semanal sobre historias bizarras de fantasmas, mistérios não solucionados, teorias absurdas e muito mais.

Mistérios Narrados

A série inspirada em creepypastas, contos, histórias e relatos sobrenaturais é narrada e produzida por Tiago Sousa. Em episódios curtinhos, de cerca de 5 minutos, você vai ouvir sobre o Edifício Martinelli, Cemitério da Consolação, Castelinhos da Rua Apa e muito mais.

Os Fantasmas nos Divertem

Neste podcast de comédia paranormal, duas jornalistas trocam histórias de fantasmas, contos e lendas urbanas. Mesclando com relatos assustadores de ouvintes, o conteúdo é bastante leve e alto astral. Ideal para dar boas risadas.

Mulheres Criminosas

Este podcast original do Spotify discute crimes cometidos por mulheres. A cada semana o programa examina a psicologia, as motivações e as atrocidades envolvidas nesses casos reais.

Praia dos Ossos

No dia 30 de dezembro de 1976, Ângela Diniz foi assassinada com quatro tios em uma casa na Praia dos Osso, em Búzios (RJ), por seu namorado – réu confesso. Mas, nos três anos que se passaram entre o crime e o julgamento, algo estranho acontece. O namorado tornou-se vítima. Em oito episódios, a Rádio Novelo conta essa história.

Hangar 18

O podcast sobre ufologia e casos insólitos é comandado pelos amigos Cristiano Zoucas e Fernando Ribas. Em episódios que variam de 50 a 90 minutos, eles discutem esses assuntos com seriedade e descontração na medida.