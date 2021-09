Fiuk aparece caracterizado de Amy Winehouse, mas é comparado com Cleo

06/09/2021 | 09:10



Durante a tarde do último domingo, dia 5 Luciano Huck fez a sua estreia comandando o Domingão com Huck e alguns quadros do programa passado foram reutilizados, como por exemplo, o Show dos Famosos.

Entre alguns artistas presentes, quem chamou a atenção os internautas foi a escolha que Fiuk fez para participar do quadro do programa. O cantor apareceu caracterizado perfeitamente como Amy Winehouse e utilizou até próteses no peito.

Xuxa Meneghel que estava como jurada do programa acabou comentando que o cantor ficou mesmo parecido era com a sua irmã, Cleo. Outro detalhe que chamou bastante a atenção foi o quanto Boninho foi rigoroso na hora de criticar à apresentação de Fiuk.

- Eu tava sentindo que você estava muito preso. Queria ver você mais relaxado, brincando e se divertindo. O barato é deixar o bicho solto, isso vai dar uma pressão maior para gente sentir.

E isso causou um certo desconforto para o lado de Fiuk. Eita...