No Dia do Sexo, confira os 10 lugares mais sensuais do mundo

Em 6 de setembro é comemorado o Dia do Sexo. A data, 6/9, é uma alusão sugestiva à famosa posição sexual e foi idealizada por uma empresa que produz preservativos.

Apesar de não constar no calendário oficial do Brasil, o Dia do Sexo pode servir para apimentar algumas brincadeiras entre casais e, também, planejar viagens sexies para o futuro. Acompanhado de sua cara-metade ou em busca de uma nova descoberta, vale a pela explorar os destinos mais sensuais do mundo.

Dia do Sexo: os 10 lugares mais sensuais do mundo

Mykonos, Grécia

As ilhas gregas inspiram romantismo e Mykonos, especialmente, sensualidade. A noite é agitada na região e, sobretudo nos meses mais quentes do ano, costuma promover festas para quem quer ver e ser visto. Durante o dia, o agito se mantém nas praias.

Amsterdã, Holanda

Famosa pelo Red Light District, onde garotas de programa se exibem nas janelas e sacadas das casas, a capital holandesa vai muito além de sexo pago e inspira sensualidade em seus visitantes. Um clima liberal paira sobre o ar e é reforçado pelos diversos shows burlescos realizados em alguns cabarés. Não deixe de visitar o Museu do Sexo e dar uma passada na ponte Magere Brug para um beijo – a lenda diz que, dessa forma, você será recompensado com o amor eterno.

St. Tropez, França

Romance e aventura fazem de St. Tropez um destino perfeito para celebrar o Dia do Sexo. A região francesa é famosa pelas festas no verão, destinadas aos mais variados estilos de viajantes, inclusive solteiros em busca do novo. E, também, conta com refúgios especiais para os casas que desejam se isolar.

Las Vegas, EUA

A sensualidade toma conta de Las Vegas, sobretudo nos bares e baladas dos hotéis-cassino. Em alguns, como o Planet Hollywood, os funcionários trabalham com roupas diminutas. Shows sexies podem ser vistos em diversos hotéis. No verão, é hora de curtir as badaladas pool parties.

Buenos Aires, Argentina

Poucas danças no mundo são mais sensuais que o tango. Só isso já vale para colocar a capital argentina na lista dos lugares mais sexies do mundo. Vale a pena explorar a noite da região, sempre agitada, e os diversos refúgios para quem busca uma viagem romântica.

São Petersburgo, Rússia

As noites brancas, como são conhecidos os dias que praticamente não escurecem no verão, agitam os moradores de São Petersburgo, que frequentam bares, baladas e parques até alta madrugada, como se não houvesse amanhã. Um clima liberal paira no ar e pode favorecer quem deseja apimentar a relação.

Barcelona, Espanha

O Erotic Museum, situado na La Rambla (enorme rua de pedestres) é só uma amostra de como Barcelona é um dos lugares mais sexies do mundo. Lá não precisa ser o Dia do Sexo para rolar muito topless na praia e até algo a mais, dependendo da empolgação dos casais. A noite da região também é agitada, e as formas curvilíneas imortalizadas por Antoni Gaudí reforçam ainda mais a sensualidade local.

Nova York, EUA

A saga Sex and the City ajudou a popularizar toda a sensualidade de Nova York. A maior cidade americana abriga um dos maiores museus dedicados ao sexo no mundo, o Museum of Sex (MoSex), com 20 mil peças em exposição. Fora isso, conta com diversos refúgios românticos e clubes para quem deseja se divertir noite adentro.

Paris, França

O amor sempre está no ar na capital francesa. O Muro do Eu Te Amo (Le mur des je t’aime) e o restaurante da Torre Eiffel estão entre os pontos mais românticos de Paris, que conta também com diversos destinos sexies e boêmios, a exemplo de Montmartre e Piccadilly, palco do célebre cabaré Moulin Rouge. Oh la la.

Rio de Janeiro, Brasil

A combinação de muita praia e pouca roupa faz do Rio de Janeiro o lugar mais sensual do mundo. Ali, não há hora para ser sexy. Todos os dias parecem ser o Dia do Sexo para muitos que se exibem pelas faixas de areia ou frequentam os bares e clubes noturnos. E ainda tem o Carnaval, que torna tudo ainda mais sensual.