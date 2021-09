A madrinha que não sai nas fotos

Ademir Medici



06/09/2021



Semana passada foi o aniversário de Fabiana Lima, produtora do Núcleo de Exposições e Programação Cultural do Museu do Futebol. Uma de suas atribuições é registrar fotograficamente cada encontro do Memofut – Grupo Literatura e Memória do Futebol

Os integrantes do Memofut vão se posicionando nas escadarias do Pacaembu e deixam com Fabiana seus celulares e máquinas fotográficas. Pacientemente, com um sorriso nos lábios, ela registra, um a um, o sempre renovado momento mágico do encontro dos historiadores do futebol e acaba ficando fora das imagens.

Lembrança de Wilson Pereira

Depoimento: Fabiana Lima

Minha relação com o futebol veio de uma família de corintianos fanáticos. Especialmente meu marido, Douglas Finco Pereira, é um apaixonado pelo esporte e o clube. Parte do conhecimento que venho adquirindo vem de sua paixão pelo futebol.

Há anos temos em casa todos os pacotes possíveis de canais de esporte. Se deixar, é futebol da hora que acorda até ir se deitar, de torneios regionais, debates esportivos a torneios internacionais.

Douglas é filho de Wilson Pereira, volante da Portuguesa de Desportos na década de 1960 e um dos principais jogadores do Rio Branco do Espírito Santo nos anos seguintes. O que mais se comenta nas reuniões de família é que, naquela época, ninguém batia uma falta como Wilson Pereira.

Neste trabalho do Museu do Futebol tive a oportunidade de conhecer pessoas ligadas à Portuguesa, incluindo o Memorial da Lusa, conversando com quem viu meu sogro jogar. Ter a experiência de ver a história dele sendo recriada por outros personagens fora da família é uma das grandes recompensas que este trabalho me proporcionou.

GRANDE ABC

A memória que tenho dos times do Grande ABC é do São Caetano – o Azulão, quando em meados dos anos 2000 conquistou boas colocações no Campeonato Brasileiro, tendo o direito a disputar duas Libertadores.

MEMOFUT

Meu primeiro contato com o Memofut veio pelo trabalho como produtora do Museu do Futebol. Nesta função, uma das minhas responsabilidades era providenciar os recursos necessários ao desenvolvimento das reuniões. Lembro-me até hoje como fiquei impressionada com o nível de conhecimento que os membros tinham sobre as pautas mais diversas, incluindo lances, números e estatísticas de cabeça.

ÍDOLOS

Um dos meus grandes ídolos do futebol foi Sócrates, que além de um grande meio-campista, foi um expoente da Democracia Corintiana, um movimento que foi capaz de mostrar, em plena ditadura militar, que liberdade e democracia eram valores possíveis.

Na vida acadêmica, a professora Maria Tereza Garcia, que foi orientadora do meu TCC e uma das minhas grandes inspirações na área da comunicação.

Como inspiração pessoal, minha mãe, Vera Lúcia. Nascida no interior de Minas Gerais, ela veio jovem para São Paulo, com o sonho que tantos migrantes tiveram de dias melhores na cidade grande. Sua garra, determinação e um jeito de amar por meio de arte de cozinhar, são inspiração para minha vida.

No Memofut tenho uma admiração por muitos membros, mas destaco o coordenador, Alexandre Andolpho. Meu respeito vem não apenas pelo conhecimento que ele tem sobre futebol, mas por ser o elo agregador no grupo, com toda a organização de pautas e convidados para os eventos.

REUNIÃO INESQUECÍVEL

Foi no Memofut em 2019 que tive a oportunidade de ver uma das melhores análises sobre o livro de Mario Filho, O Negro no Futebol Brasileiro, realizada pelo Alexandre e Rodrigo Saturnino.

EMOÇÕES

Todas as experiências – das melhores às consideradas piores – me tornaram a filha, mulher, mãe e profissional que sou. O que posso dizer é que aprendi a apreciar as coisas ditas simples, que antes não percebia ou não dava tanto valor.

O MUSEU DO FUTEBOL

Considero a biblioteca do Museu do Futebol o coração da instituição. É de lá que pulsa o conhecimento, a pesquisa e o norte para diversas ações que permeiam as áreas fins do museu. É neste espaço que sempre busquei as melhores ideias para um novo projeto e a orientação de nomes – de acadêmicos a boleiros – e os contatos para diversas produções. Além, é claro, de ótimas resenhas com Ademir Takara e Doris Régis.

