Procissão dos Carroceiros tem nova versão em São Bernardo

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



06/09/2021 | 07:00



Cento e cinquenta automóveis, identificados por bandeirinhas azuis, além de dezenas de veículos sem identificação, participaram ontem pela manhã da carreata de encerramento da festa anual em louvor a Nossa Senhora da Boa Viagem, em São Bernardo. Foi a nova versão da Procissão dos Carroceiros, festa iniciada no Império, quando da criação da primeira paróquia da região e da Freguesia de São Bernardo, ambas de 1812.

A carreata, iniciada às 9h45, estendeu-se pelas duas horas seguintes. Um caminhão conduziu a imagem histórica de Nossa Senhora, de origem portuguesa, acompanhada de cantores da paróquia e do pároco, padre Alejandro Cifuentes Flores, que pelo caminho, ao microfone, entre orações e cânticos, ia justificando a não participação de pedestres, cavaleiros, carroceiros e charreteiros, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Em 2020 não houve nem procissão nem carreata. A alternativa, para este ano, foi o desfile de veículos, pelos bairros que formam a paróquia onde está a basílica da Boa Viagem. Não houve incidentes. A carreata saiu depois da missa das 8h30 e retornou ao local de origem quando se encerrava a missa das 10h30. Os veículos foram abençoados defronte à capela de Santa Filomena, a cerca de um quilômetro do Largo da Matriz.

Internamente, a igreja teve todos os seus bancos tomados, mas apenas com a ocupação das extremidades – duas pessoas por unidade. Mesmo marido e mulher foram orientados a ficarem distantes um do outro. Cadeiras foram colocadas nos corredores, junto aos altares laterais, para atender à demanda.

A festa de ontem encerrou-se com a venda de almoço especial, pelo sistema drive-thru, no salão paroquial. Do cardápio constava frango com polenta frita, arroz e feijão. Também podia ser adquirido o bolo da padroeira, dividido em embalagens com a imagem de Nossa Senhora.