Região registra quatro mortes e 198 casos do coronavírus

da Redação



05/09/2021 | 23:29



O Grande ABC confirmou quatro novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas entre sábado e domingo, sendo duas em São Bernardo e duas em São Caetano (além destas, apenas Santo André atualiza o boletim da doença aos finais de semana). Além disso, foram acrescidos 198 casos confirmados aos dados da região que, desta maneira, alcançou 250.294 pessoas contaminadas pelo vírus e 10.076 óbitos.

São Bernardo lidera com folga o ranking de vítimas fatais pelo novo coronavírus, com 3.187, número superior a países como Dinamarca (2.590 mortes, com população de 5,8 milhões de pessoas) e El Salvador (2.952 vítimas; população de 645 milhões). Santo André aparece na sequência da listagem, com 2.518 óbitos – dado maior do que o registrado, por exemplo, na Coréia do Sul (2.315 perdas; população de 51,71 milhões).

Por ora, são 233.683 recuperados da doença nas sete cidades, enquanto 134.442 seguem na lista de suspeitos de contágio.

Com relação à vacinação, o Grande ABC já aplicou 3.133.184 de frações, sendo 2.048.082 de primeiras doses, 1.016.910 segundas doses e 67.976 doses únicas. Na sexta-feira também teve início a aplicação da terceira dose (ou suplementar) em Santo André e São Bernardo, que contabilizam 734 aplicações (leia mais na página 3).

NACIONAL

O Brasil registrou ontem 266 novas mortes por Covid-19, elevando para 583.628 o número total de vítimas da doença. Nas últimas 24 horas, foram notificados ainda 12.915 diagnósticos positivos. Com isso, o País já contabiliza 20.890 779 casos de novo coronavírus desde o início da pandemia.

Já o número de vacinados com ao menos uma dose contra no País chegou a 134.347.290, o que corresponde a 62,98% da população. Enquanto isso, 31,46% do total, o equivalente a 67.102.644 pessoas, receberam duas doses ou dose única de vacinas anticovid e, portanto, estão imunizadas.

São Paulo continua sendo o Estado que mais vacinou com primeira dose, com 74,05% dos habitantes parcialmente imunizados. Já o Mato Grosso do Sul tem a maior porcentagem da população completamente imunizada: 46,53% do total.