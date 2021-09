Frase de líder de Tite coloca dúvidas sobre Anne Sullivan

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



06/09/2021 | 00:01



Discurso do líder do governo do prefeito interino de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), sobre a Fundação Anne Sullivan trouxe para público um temor que existia nos bastidores: a possibilidade de fechamento da autarquia.

Na terça-feira, Gilberto Costa (Avante) comentou sobre a autarquia, que neste mês completa 44 anos de atuação junto a alunos que apresentem alguma deficiência, como cegueira, autismo e paralisia cerebral. Naquele dia, havia fervor na casa, já que profissionais da educação municipal faziam protestos contra o governo interino e, em especial, o secretário Fabrício Coutinho.

“No meu primeiro mandato (de vereador, em 1996), fui presidente do conselho (da Fundação Anne Sullivan). Para mim, a saída é a municipalização. A Fundação Anne Sullivan precisa ser municipalizada”, afirmou Gilberto. O “ser municipalizada” foi interpretado por educadores e demais profissionais da área como extinção da Fundação Anne Sullivan nos moldes atuais e a transferência de todo trabalho para o guarda-chuva da Secretaria de Educação.

Gilberto prosseguiu. “Aí você pode usar o dinheiro, que é da educação, para modernização. Não só do prédio. Pode colocar mais serviço que a própria fundação não tem condição para (arcar com) isso. Antigamente tínhamos formatura de alunos no fim do ano. Era lindo aquele momento, diferenciado. Hoje, não defendo. Para a gente poder colocar a casa em ordem, (teríamos de) passar para a educação, sem perda para funcionário, para voltar a ter condição de investimento.”

Nos últimos meses, mães de alunos que frequentam a Fundação Anne Sullivan ouviam nos corredores da autarquia que o governo interino de Tite cogitava encerrar a atuação dos trabalhos como eles são oferecidos hoje. Pelo orçamento vigente, o setor demanda R$ 50 mil. A quantia é o dobro da destacada na peça orçamentária de 2019. São cerca de 20 alunos monitorados pelo departamento.

Ao Diário, a Prefeitura assegurou que não há nenhum plano de fechamento da Fundação Anne Sullivan. “Tudo continuará como está”, bancou a administração Tite.

POLÊMICAS

A situação da Fundação Anne Sullivan entra para a lista de crises patrocinadas por Fabrício Coutinho na área da Educação. Não à toa, desde o fim do recesso, em agosto, o secretário tem recebido críticas recorrentes sobre sua atuação.

A mais palpitante é com relação ao fechamento da Biblioteca Paul Harris no endereço onde o equipamento funciona atualmente, no bairro Santa Paula. A ideia do governo interino é levar todo acervo de 30 mil títulos, hoje divididos em um prédio de dois andares, para uma sala de vidro na sede da Secretaria de Educação.

Recentemente, o Diário mostrou que a Prefeitura de São Caetano optou por suspender o pagamento do auxílio-uniforme escolar para o segundo semestre – são 20.640 alunos afetados. Depois, a mesma medida de corte de gastos foi adotada no auxílio-merenda.