Mais quatro cidades da região iniciam aplicação da terceira dose da vacinação contra a Covid

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



05/09/2021 | 21:19



Mais quatro municípios do Grande ABC anunciaram que iniciam nesta semana a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos. São Caetano abre nesta segunda-feira a aplicação da imunização suplementar. Já Diadema, Mauá e Ribeirão Pires, na quarta-feira.

Na semana passada, o governo do Estado marcou para esta segunda o início da aplicação da terceira dose em idosos com mais de 60 anos e para imunossuprimidos acima de 18 anos. Os prefeitos de Santo André, Paulo Serra, e de São Bernardo, Orlando Morando (ambos do PSDB), se anteciparam ao calendário paulista e iniciaram o processo na semana passada. Em território andreense, a aplicação da terceira dose começou na sexta, com idosos acima de 90 anos. Já São Bernardo começou a imunização suplementar em pessoas com mais de 85 anos no sábado.

A Prefeitura de São Caetano informou que começará aplicação da dose adicional dessa faixa etária nesta segunda. Para tanto, lembrou a administração, é necessário fazer agendamento no site: coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br. As prefeituras de Diadema, Mauá e Ribeirão começam na quarta. Na primeira cidade, idosos com mais de 85 anos fazem parte do público alvo; na terceira, os acima de 90 – essa faixa etária cai para 85 na quinta; na segunda vai para 80; dia 15 (75 anos) e dia 17 (70).

O governo do prefeito José de Filippi Júnior (PT) também prevê retomar a aplicação da segunda dose com a Coronavac na quarta. O município interrompeu o processo com o imunizante do Instituto Butantan na semana passada por falta de doses da vacina. Não há necessidade de agendamento em Diadema, Mauá e Ribeirão.

Segundo o calendário anunciado pelo governador João Doria (PSDB), a primeira fase da dose de reforço ocorrerá até domingo (pessoas com mais de 90 fazem parte do público alvo). Entre os dias 13 e 19 receberão a terceira dose quem tem entre 85 e 89 anos. Na sequência (de 20 a 26 de setembro) vem os idosos com idade entre 80 e 84 anos. A vez dos que tem de 70 a 79 chega no dia 27 e vai até o dia 30. Por último estão os de 60 a 69 anos (4 a 10 de outubro). A terceira dose só pode ser aplicada em pessoas que já completaram o esquema vacinal há mais de seis meses.

De acordo com o governo do Estado, todas as vacinas em uso podem ser utilizadas pelos municípios paulistas para a aplicação da dose de reforço. Já o Ministério da Saúde recomendou a aplicação da dose de reforço em idosos com mais de 70 anos e indicou o imunizante da Pfizer para esse processo.

Rio Grande da Serra não informou seu calendário.

BALANÇO

Até este domingo, 734 idosos receberam dose extra da vacina contra a Covid na região. Desses, 584 são de Santo André (que está realizando aplicação via drive-thru) e 150 de São Bernardo (vacinação domicilar).