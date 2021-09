Marília Mendonça sobre amizade de Maiara e Anitta: Leva ela para os rolês

05/09/2021 | 19:10



A cantora Marília Mendonça aprovou a aproximação entre Anitta e Maiara, da dupla com Maraisa, e postou no Twitter neste domingo, dia 05, mensagens incentivando a amizade das cantoras - lembrando que Maiara, ao que tudo indica, terminou o seu noivado com Fernando Zoor, o relacionamento é marcado por idas e vindas.

Anitta, pode entrar no squad para levar a Maiara para os rolês, escreveu Marília nas redes sociais.

Maiara e Anitta curtiram a balada no último sábado, dia 04, em Miami - no stories, ferramenta do Instagram, a funkeira ainda avisou que iria ensinar a sertaneja a curtir a noite:

Olha quem vai sair comigo hoje. Vem com a mamãe que eu vou te ensinar como é que vive, porque você está vivendo errado. Vamos começar com as regras da vida. Regra um: ioiô foi feito só para criança brincar, gata. Anota essa, disparou.