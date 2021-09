Casagrande admite diferenças com Caio Ribeiro e deseja força na luta contra câncer

05/09/2021 | 18:10



Walter Casagrande, em um texto publicado no seu blog no site GE, no último sábado, dia 04, admitiu que a relação dele com Caio Ribeiro ficou abalada após um desentendimento na edição do Bem Amigos, em maio do ano passado:

Quando divergimos, no programa Bem Amigo, sobre isso, achei normal. Mas, um tempo depois, comecei a achar que foi um exagero de todos naquele caso e, confesso, que o nosso relacionamento se abalou, porque trabalhamos sempre em harmonia, mas aquele dia foi ruim para todos (...) Eu tenho meu jeito de comentar e meu modo de pensar futebol, mas nesse ponto nunca tivemos um problema sequer.

Casagrande, apesar do ocorrido, diz respeitar o colega de trabalho e desejar sorte:

Para finalizar, falarei direto a você, Caio: somos diferentes, mas somos legais; pensamos diferente, mas nos respeitamos e, gosto de trabalhar com você e te acho um cara divertido. No próximo jogo do Campeonato Brasileiro, estaremos juntos como sempre. Boa sorte, Caio Ribeiro, disse o comentarista.