Rafael Vitti compartilha vídeo da filha, Clara Maria, fazendo caras e bocas

05/09/2021 | 17:11



Rafael Vitti usou a sua conta no Instagram neste domingo, dia 05, para mostrar as caras e bocas da filha, Clara Maria, fruto de seu relacionamento com Tata Werneck - a menina, de um ano e dez meses de idade, aparece toda alegre se divertindo ao lado do pai nas filmagens.

- Coisa linda que o papai ama. Essa neném que acorda cedo. Te amo muito, diz Rafa todo babão.