Morre ex-BBB, Josy Oliveira, com 43 anos de idade

05/09/2021 | 17:10



Josy Oliveira, ex participante do Big Brother Brasil 9, morreu neste domingo, dia 05, em São Paulo, vítima de complicações em uma cirurgia para tratar aneurisma, que é uma dilatação em um dos vasos sanguíneos que levam sangue até o cérebro - a mineira descobriu a doença no ano passado.

A ex-BBB era formada em psicologia e se dedicou a carreira musical após participar do reality - ela deixa o marido, Daniel, e o filho, Mateus, cinco anos de idade