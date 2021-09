Parque Oriental em Ribeirão Pires foi palco de vivência de Skate

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



05/09/2021 | 14:33



Seguindo a tradição de promover eventos gratuitos todos os finais de semana, o Parque Oriental de Ribeirão Pires, dessa vez, foi palco para a SEJEL Skate Park. A vivência aconteceu neste sábado (4), das 10h às 15h, e contou com a presença de cerca de 80 skatistas de todas as idades, que puderam curtir a estrutura profissional e participar de sorteios, ganhos por meio de pequenas disputas. Tudo isso sempre ao som de um DJ que também fez parte das atrações.

Este evento aconteceu por meio da Secretaria de Juventude, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo (SEJEL) de Ribeirão Pires, com apoio das marcas DC Shoes; Element; Skateshop; Revista Digital Independente Bera; Stronger Trucks e Super Skate.

Skates foram proporcionados a todos que quisessem participar da vivência, promovendo o incentivo à prática desse esporte, que ganhou notoriedade após as olimpíadas de Tóquio, com um ótimo desempenho do Brasil, que conquistou três medalhas de prata. “O skate, agora, tem uma visão totalmente diferente e fico muito feliz com isso”, disse a skatista ribeiraopirense, Victória Bassi. “É muito difícil praticar sem ter suporte ou equipamentos, e aqui na vivência todas as pessoas terão a oportunidade de competir, e também ganhar esses prêmios que são bem legais”. Concluiu.

O Secretário da Sejel, Claurício Bento, detalha a importância deste evento para o munício. “É a primeira vez que o Pavilhão de Eventos aqui do Parque Oriental sedia uma atração com foco no Skate. No mês passado nós organizamos uma vivência em Arco e Flecha, mas em outra região do Parque. Nós queremos oferecer a todos os munícipes os meios necessários não só para praticarem esportes, mas também para conhecerem novas modalidades. Esse é um dos principais focos da secretaria: oferecer esporte, cultura e lazer de qualidade”.

Skatista da geração antiga e hoje Presidente da Câmara de Ribeirão Pires, Guto Volpi compareceu ao evento a fim de prestigiar os jovens participantes, e detalhou os reflexos da vivência de skate na cidade. “Isso é legal para o comércio também, pois incentiva venda de equipamentos e vestuário. Mexe com todo o universo da cidade. É muito legal receber o skate em Ribeirão Pires”. Finalizou.