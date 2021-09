Monique Evans compartilha ultrassom da filha, Bárbara: - Sou a vovó mais feliz do mundo

05/09/2021 | 14:10



Bárbara Evans abriu uma caixa de perguntas no stories do Instagram, no último sábado, dia 04, e respondeu algumas perguntas sobre a gravidez - ela, recentemente, compartilhou que estava grávida de gêmeos após realização de fertilização in vitro.

Quando questionada sobre o parto, Bárbara revelou a vontade de fazer uma cesárea:

- Nunca quis ter parto normal. Eu admiro muito as mulheres que conseguem, mas eu sempre tive muito medo. O meu será cesárea, contou.

Ela contou que o nascimentos dos filhos está previsto para 22 de abril, mas ressaltou que, por serem gêmeos, o parto provavelmente será antes - a mais nova mamãe também falou sobre o sexo dos bebês, que é ainda desconhecido:

- Acho que é um casal. Ou então dois meninos, apostou.

Bárbara, mais tarde, compartilhou que estava passeando em uma lancha de luxo, e alguns seguidores, alertaram que não é indicado esse tipo de lazer para grávidas por conta do forte movimento do barco:

- Eu vi um monte de gente mandando aqui direct e comentário dizendo que não devo andar de lancha porque não é recomendado, porque o mar bate muito. Aqui não é mar, não. É o Rio Tietê. Não é mar, então, não mexe, explicou aos fãs.

Monique Evans parece estar muito animada com a vinda dos netinhos, isso porque a modelo compartilhou no último sábado, dia 4, uma foto do ultrassom da filha, Bárbara, com a seguinte legenda:

- É essa é a primeira foto dos meus amados netinhos.. Sou a vovó mais feliz do mundo.