Claro que isso machucou, revela Angelina Jolie sobre relação de Brad Pitt com Weinstein

05/09/2021 | 14:10



Como você já viu aqui no ESTRELANDO, Angelina Jolie, em entrevista para a revista Guardian's Week, deu diversas declarações bombásticas sobre o fim de seu casamento com Brad Pitt. E, agora, a atriz diz ter ficado muito magoada com Pitt quando ele aceitou trabalhar com Harvey Weinstein, na produção Bastardos Inglórios, de 2009:

- Nós brigamos bastante. É claro que isso machucou. Eu evitei ao máximo comparecer aos eventos promocionais daquele filme, disparou a estrela.

Lembrando que Angelina havia sido assediada por Harvey durante a produção da comédia romântica, Corações Apaixonados, de 1998, quando ela tinha 21 anos de idade - o ex-produtor de filmes foi sentenciado a cumprir 23 anos de prisão por estupro e crimes sexuais.

Após o episódio, Angelina Jolie decidiu nunca mais trabalhar com Weinstein, além de procurar alertar outras pessoas sobre o comportamento dele:

- Tive uma experiência ruim com Harvey Weinstein, na minha juventude e, como resultado, optei por nunca mais trabalhar com ele e avisar os outros quando o fizeram. Esse comportamento em relação às mulheres em qualquer área, em qualquer país, é inaceitável, explicou.