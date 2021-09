Após suposto término com Fernando, Maiara curte a noite com Anitta e funkeira diz: - Vou te mostrar como que vive

05/09/2021 | 13:10



Como você já viu, ao que tudo indica, o noivado de Maiara e Fernando Zor chegou ao fim, e a sertaneja já aproveitou para curtir a noite ao lado de amigos.

Maiara, que está nos Estados Unidos, se apresentou em um festival de música na noite do último sábado, dia 4. Depois do show, a cantora foi curtir com Anitta, que deu mais indícios sobre o término da sertaneja.

Anitta compartilhou o encontro nos Stories do Instagram, e mandou algumas diretas para Maiara.

- Ioiô foi feito só para criança brincar! Anota aí, gata, aconselhou Anitta.

A sertaneja deu risada e ouviu mais.

- Vem com a mamãe que eu vou te ensinar como é que vive, porque você está vivendo errado. Vamos dar um rolê que eu vou te apresentar como é que vive, falou a funkeira.

As duas saíram e curtiram a noite bebendo alguns drinques. No fim da noite, Anitta deixou Maiara cambaleando em casa.

Em meio aos rumores do fim do relacionamento dos dois sertanejos, surgiram novas informações sobre a difícil relação dos dois. Segundo informações do colunista Leo Dias, Fernando é um parceiro muito ciumento. Fontes contaram que o cantor tinha muito ciúmes do cantor Henrique, da dupla Henrique e Juliano.

Além disso, ele fazia de tudo para que Maiara ficasse longe de Henrique. Em uma das crises de ciúmes, Fernando teria tirado a aliança após Maiara ter postado um Stories cantando uma música da dupla Henrique e Juliano. Eita!