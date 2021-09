Placar animador

Do Diário do Grande ABC



05/09/2021 | 12:38



Saber que há quatro dias o hospital de campanha montado no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, em Santo André, está sem pacientes de Covid-19 é notícia reconfortante. Daquelas que são capazes de alegrar o domingo da maioria das pessoas. Em se tratando de uma praça esportiva, é fato imensamente maior que qualquer comemoração de vitória ou título obtido pelas equipes de vôlei ou de basquete que tradicionalmente usaram aquele espaço para defender as cores andreenses. Ou mesmo de seleções nacionais que mandaram jogos em uma das quadras mais importantes do País.

Desde abril de 2020, o Dell’Antonia ganhou propósito bem mais significativo do que aquele para que foi inicialmente projetado. Abrigando 190 leitos para tratar enfermos em seu ginásio principal. Tornou-se aliado importante na luta pela vida. Virou arena na qual médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e muitos outros profissionais da área de saúde se tornaram protagonistas no atendimento de 15.550 seres humanos.

Nestes mais de 500 dias em que o adversário a ser batido foi o coronavírus, houve sempre ao menos dois tipos de placar que chamavam a atenção dos andreenses. Um que registrava a ocupação das camas, e que atingiu 98% no período mais crítico da pandemia, e outro que exibia o número de mortes causadas pela doença. E, diferentemente dos embates desportivos, a torcida queria ver estes marcadores com números baixos.

Agora, com a vacina em ação e cada vez mais gente sendo imunizada, parece que se aproxima o momento de o velho ginásio voltar às suas funções naturais. E que isso venha logo.

Porém, assim como no esporte, é preciso manter a estratégia que vem dando certo. Quantos jogos não foram decididos em vacilos cometidos nos momentos finais? Às vezes até na prorrogação?

Como foi escrito ontem neste espaço, a desmobilização está próxima, mas é preciso ter cuidado para não colocar tudo a perder.