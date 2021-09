Dúvidas e inquietações da adolescência

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



05/09/2021 | 11:05



A atriz Fernanda Capo, de São Caetano, está na nova fase de Bullying, O Musical, que estreiou ontem, no Teatro Nair Bello, na Capital. Fernanda dará vida a personagem Lenice Coruba, a secretária do Colégio Epaminondas.

A peça pretende levar reflexão e humor a todos. O enredo traz os alunos da instituição de ensino que tentam sobreviver ao último ano do ensino médio.

Embalada por canções vibrantes, Bullying é um espetáculo de jovens para jovens. Assuntos relevantes como drogas, sexualidade e a escolha da carreira são abordados na trama, mostrando a importância da discussão.

Fernanda é atriz, cantora e bailarina. Foi semifinalista no concurso musical Minha Vez de Brilhar e fez parte da companhia de dança Grupo Experimental Sapateia (Sapateado Americano e Lyrical Jazz – Direção Fernando Nogueira e Iago Amabis).

Ela integrou também o elenco de High School - O Musical, como Gabriella Montez, do Instituto Lumiere. Participou da montagem de Magia, o Musical pela escola A Voz em Cena e já participou de representações de personagens em festas infantis.

Fernanda faz curso de capacitação na Dagnus Produções e aulas de teatro musical no Estúdio Broadway e cursou teatro musical no Instituto Lumiere.

A atriz tem como coachings vocais os professores Amélia Gumes, Fernando Bastos e Paulo Nogueira. Fez aulas de sapateado america no avançado com Fernando Nogueira e aulas de jazz avançado com Iago Amabis. Além de coaching teatral com Rodrigo Miallaret e já cursou teatro musical na Casa de Artes Operária.

Ela fez curso de sapateado e percussão nível avançado na Escola de Atores Wolf Maya. Cursou sapateado americano avançado com a professora Daniela Simonassi no Studio Coreográfico Corpore Sano. Formou-se em sapateado americano com o professor Eduardo Martinz tendo sido premiada sob sua direção coreográfica nos festivais Passo de Arte de Indaiatuba e Vinhedo e ficado em primeiro lugar no 6º Etoile Festival de Dança. Cursou ballet clássico e jazz no Studio Giselle Danças, além de canto coral e aulas de teatro no Colégio Externato Santo Antônio.

NOVA MONTAGEM

Sucesso em 2019 e 2021, Bullying, O Musical está de volta, em uma nova montagem. O espetáculo de Allan Oliver é um oferecimento da Dagnus Produções e retorna para esta temporada em novo formato, com novo elenco, trazendo texto e direção geral sob comando de Allan Oliver; Rafael Oliveira, do site Musical em Bom Português, assina as versões brasileiras do espetáculo.





SERVIÇO

Bullying, O Musical

Horários: : Sábados, às 20h, e domingos, às 18h.

Local: Teatro Nair Bello (Rua Frei Caneca, 569 - 3º Piso, Shopping Frei Caneca, São Paulo.

Ingressos: R$50 a R$100