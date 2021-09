Cantora britânica Sarah Harding morre aos 39 anos de idade, vítima de câncer

05/09/2021 | 11:11



A cantora britânica Sarah Harding, que ficou famosa por participar do grupo Girls Aloud, morreu no dia 5 de setembro, aos 39 anos de idade, vítima de um câncer de mama. A notícia foi compartilhada pela mãe de Sarah, nas redes sociais da artista:

É com o coração profundamente partido que hoje estou compartilhando a notícia de que minha linda filha Sarah infelizmente faleceu. Muitos de vocês souberam da batalha de Sarah contra o câncer e que ela lutou muito desde o diagnóstico até o último dia. Ela morreu pacificamente esta manhã. Gostaria de agradecer a todos por seu amável apoio durante o ano passado. Significou o mundo para Sarah e deu-lhe grande força e conforto saber que era amada. Eu sei que ela não vai querer ser lembrada por sua luta contra esta doença terrível - ela era uma estrela brilhante e eu espero que seja assim que ela possa ser lembrada em vez disso.

Em março de 2021, Sarah compartilhou em sua autobiografia que estava tentando procurar formas de conviver com a doença:

Em dezembro, meu médico me disse que o próximo Natal provavelmente seria o meu último. Estou tentando viver e aproveitar cada segundo da minha vida, não importa o quão longa ela seja. Estou tomando uma ou duas taças de vinho durante tudo isso, porque me ajuda a relaxar. Estou em um estágio em que não sei quantos meses me restam. Quem sabe eu surpreenda a todos, mas é assim que vejo as coisas