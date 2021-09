Vestido da Chanel usado por Penélope Cruz em Veneza levou 300 horas para ficar pronto

05/09/2021 | 11:11



Penélope Cruz roubou a cena ao usar um vestido preto da Chanel no 78º Festival Internacional de Cinema de Veneza, evento que termina no próximo sábado, dia 11. O que você provavelmente não sabia, no entanto, é que a peça levou 300 horas para ficar pronta, de acordo com a Vogue britânica.

Em entrevista à revista, Penélope contou que o vestido é o seu look favorito de Veneza:

- Me apaixonei pelo vestido quando o vi na passarela. Adoro toda a coleção de alta costura, ficou brilhante, mas esse foi meu look preferido. Este é um filme muito importante para mim, então eu precisava de um vestido especial para isso. Já estive nos ateliês muitas vezes ao longo dos anos, visitando todas as mulheres que estavam criando os vestidos, e muitas vezes os vi um dia antes do show. Elas nunca deixam o vestido, a menos que seja 100 por cento perfeito.

Em Veneza, Penélope está promovendo o longa Madres Paralelas, dirigido e escrito por Pedro Almodóvar.